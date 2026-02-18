Переможець "Холостячки" Андрій Задворний мобілізувався до Нацгвардії
- Андрій Задворний, переможець 2 сезону "Холостячки", мобілізувався до Нацгвардії.
- Він пояснив, що вирішив стати на захист України, бо відчув, що може бути ефективним.
Переможець 2 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Задворний долучився до війська. Він мобілізувався у підрозділ Національної гвардії України.
Про це Задворний повідомив в інстаграмі. Він опублікував фото у військовій формі.
Не пропустіть Олена Кравець показала сюрприз від чоловіка і вперше заговорила про його службу: чуттєве відео
Андрій Задворний наразі не розповів, коли саме ухвалив рішення стати на захист України, і в якому підрозділі Нацгвардії служить. Однак підприємець пояснив, чому мобілізувався.
Як волонтер внутрішньо себе давно вичерпав. Розумію, що потрібен тут, і саме тут можу бути ефективним. За роки війни я дуже чітко зрозумів, де мій дім, де я відчуваю себе на своєму місці. Вірю, що нам потрібно відбитися, щоб відбутися,
– написав Задворний.
Хто такий Андрій Задворний?
Андрій Задворний був учасником 2 сезону проєкту "Холостячка", що вийшов у 2021 році. Він розповідав, що займається виробництвом дерев'яних іграшок для дітей.
За освітою чоловік юрист. Андрій також ділився, що любить подорожувати. У нього є дочка Кіра від першого шлюбу.
Головною героїнею 2 сезону "Холостячки" була Злата Огнєвіч. Саме Задворного артистка обрала у фіналі. Однак їм не вдалося зберегти стосунки після завершення проєкту.
Андрій та Злата були разом близько 1,5 місяця. Ініціатором розриву став підприємець. "У якийсь момент я відчув, що коли я йду, у мене немає потягу повернутися, немає бажання повернутися. Коли Злата писала мені слова кохання, у якийсь момент я зрозумів, що моя відповідь буде нещира", – пояснював Задворний. Чоловік додав, що у нього пропала закоханість.