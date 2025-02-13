Стало відомо, на який період Андрія Білоуса відсторонили від керівництва Молодим театром

Колишні студентки Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого звинуватили викладача Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях. Днями його відсторонили від керівництва Молодим театром.

У Київській міській державній адміністрації відповіли на запит видання Forbes. Там розповіли, на який перід Білоуса відсторонили від виконання обов'язків у театрі, пише 24 Канал.

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Директора та художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру Андрія Білоуса відсторонили від посади на місяць через звинувачення у сексуальних домаганнях. З 12 лютого до 13 березня його обов'язки виконуватиме заступниця режисера Ірина Грицуляк. Відповідний указ був виданий у вівторок, 11 лютого. Білоус 12 років очолював цей театр та поставив третину його репертуару.

Зазначимо! Раніше Андрія Білоуса відсторонили від викладання у КНУТКіТ на період розслідування.

Що цьому передувало

10 лютого біля Молодого театру та Київської міської державної адміністрації пройшла акція протесту, демонстранти вимагали відсторонити Андрія Білоуса від роботи у театрі через скандал зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях. Одна з учасниць мітингу роздягнулася на знак протесту, проте у ситуацію втрутилися правоохоронці. Вони забрали дівчину у будівлю, аби з'ясувати, чи є у її діях адміністративне правопорушення.

Демонстранти передали відкритого листа меру Києві Віталію Кличку з вимогою відсторонити Андрія Білоуса від виконання обов'язків у Молодому театрі на період розслідування. Так, у КМДА відреагували на звернення та повідомили, що чоловіка відсторонять від посади директора, художнього керівника.

У той же день стало відомо, що поліція Києві відкрила кримінальне провадження проти Андрія Білоуса за статтею про сексуальне насильство. Наразі триває досудове розслідування.