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Show24 Українські зірки Одіозна Алхім запросила Мандзюк зустрітися на тлі мовного скандалу: як відреагувала блогерка
13 травня, 19:59
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Одіозна Алхім запросила Мандзюк зустрітися на тлі мовного скандалу: як відреагувала блогерка

Софія Хомишин
Основні тези
  • Анна Алхім запросила Олену Мандзюк на особисту зустріч в Україні, щоб обговорити їхній публічний конфлікт.
  • Олена Мандзюк відповіла, запропонувавши Алхім долучитися до гуманітарної поїздки для військових на Курському напрямку.
  • Блогерка вже відреагувала на цю пропозицію. 

Скандал за участі блогерки Анни Алхім не вщухає. На тлі цього резонансного інциденту вона запросила Олену Мандзюк зустрітися.

Інфлюенсерка вже їй публічно відповіла, повідомляє Show 24.

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Так, Анна Алхім поширила у своєму інстаграмі відео, де заявила, що їй вже набрид скандал і публічний конфлікт, який в неї виник з Оленою Мандзюк, відтак запропонувала блогерці особисто зустрітися в п'ятницю, 16 травня, коли вона приїде в Україну. 

Зауважимо, зараз Анна Алхім перебуває у Франції. 

Якщо у тебе є якісь претензії до мене – я приїду в п'ятницю, зустріньмося. Я тобі зараз публічно, як ти любиш, пропоную зустріч. Скажеш мені в очі, що саме тебе не влаштовує, за якими "російськими наративами" я працюю. Виклади всі свої звинувачення – я це вислухаю і скажу, що думаю з цього приводу. Бо в інтернеті ти дуже грізна. А якщо у тебе особисті претензії – то зустрінься зі мною, якщо вже ти затіяла цей конфлікт, 
– сказала інфлюенсерка. 

Олена публічно їй відповіла. Вона запропонувала Алхім відправитись з нею в гуманітарну поїздку до військових, які працюють на Курському напрямку. 

Я буду везти для них машини та спорядження. У них ще є запити. Думаю ти зможеш закрити й частинку їх, тож напиши мені я тобі надішлю весь список. Поєднаємо корисне з приємним, тому запрошую тебе не просто на обід в Києві. А в цю прекрасну подорож разом, 
– сказала Мандзюк. 


Олена Мандзюк відреагувала на запрошення Алхім / Скриншот з інстаграм-сторіс

Анна підтримала пропозицію блогерки та заявила, що вони навіть можуть поїхати в одній машині.

 

Анна Алхім погодилась поїхати з Оленою Мандзюк до військових / Фото з інстаграму

Ніякої індульгенції, ніякого відбілювання, лише відповідальність за законом, який, я маю надію, запрацює, 
– написала після цього в інстаграм-сторіс Олена Мандзюк. 


Олена Мандзюк прокоментувала скандал з Анною Алхім / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про скандал з Анною Алхім

Нещодавно блогерка відвідала дитяче свято, де взяла участь в конкурсі – ведучий запропонував їй заспівати якусь українську пісню. На це Анна, котра після початку повномасштабного вторгнення продовжує слухати російських виконавців, що підтримують війну в Україні, і транслює це в мережі, обурливо відреагувала, закотивши очі. Це розгнівало українців навіть попри те, що інфлюенсерка все ж виконала український трек – пісню "Мужчина" Alena Omargalieva. 

Олена Мандзюк публічно розкритикувала Алхім та закликала СБУ звернути увагу на скандальну блогерку.  Після цього Мандзюк зіткнулась з хвилею погроз та переслідуванням. 

Напередодні наша редакція писала, що кажуть блогери на тлі скандалу з Анною Алхім і зібрала усе, що відомо про новий скандал з Алхім. 