Одіозна Алхім запросила Мандзюк зустрітися на тлі мовного скандалу: як відреагувала блогерка

Скандал за участі блогерки Анни Алхім не вщухає. На тлі цього резонансного інциденту вона запросила Олену Мандзюк зустрітися.

Інфлюенсерка вже їй публічно відповіла, повідомляє Show 24.

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Так, Анна Алхім поширила у своєму інстаграмі відео, де заявила, що їй вже набрид скандал і публічний конфлікт, який в неї виник з Оленою Мандзюк, відтак запропонувала блогерці особисто зустрітися в п'ятницю, 16 травня, коли вона приїде в Україну.

Зауважимо, зараз Анна Алхім перебуває у Франції.

Якщо у тебе є якісь претензії до мене – я приїду в п'ятницю, зустріньмося. Я тобі зараз публічно, як ти любиш, пропоную зустріч. Скажеш мені в очі, що саме тебе не влаштовує, за якими "російськими наративами" я працюю. Виклади всі свої звинувачення – я це вислухаю і скажу, що думаю з цього приводу. Бо в інтернеті ти дуже грізна. А якщо у тебе особисті претензії – то зустрінься зі мною, якщо вже ти затіяла цей конфлікт,

– сказала інфлюенсерка.

Олена публічно їй відповіла. Вона запропонувала Алхім відправитись з нею в гуманітарну поїздку до військових, які працюють на Курському напрямку.

Я буду везти для них машини та спорядження. У них ще є запити. Думаю ти зможеш закрити й частинку їх, тож напиши мені я тобі надішлю весь список. Поєднаємо корисне з приємним, тому запрошую тебе не просто на обід в Києві. А в цю прекрасну подорож разом,

– сказала Мандзюк.