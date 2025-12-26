Зірка "Сватів" Анна Кошмал похрестила доньку і вперше показала обличчя 9-місячної Софійки

Українська акторка Анна Кошмал, яка відома за ролями в серіалах "Свати", "Село на мільйон", "Встигнути до 30" та багатьох інших, вперше показала обличчя донечки публіці.

Вона розповіла про хрещення дівчинки. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Анни.

Вас також може зацікавити "Куті смачної, коляди голосної": зірки привітали з Різдвом і показала теплі сімейні фото

Так, Кошмал опублікувала святкові фото з нагоди Різдва. На цих світлинах вона позує з сином Михайлом, донечкою Софійкою та кумою Вікторією Олександрівною.

Любов – найбільше багатство, давайте його множити в обіймах сьогодні й щодня. Знайомтесь з нашою Софійкою та її хрещеною. Дякую Богові за цих дівчат. Цей рік став дуже особливим, бо нас у родині стало більше,

– написала акторка під публікацією.

Кума Анни Кошмал в інстаграмі прокоментувала свій новий статус.

Тепер в моєму серці стало ще більше любові. 9 місяців тому Анютка подарувала цьому світу Софійку, а потім вона у свій день народження сказала: "Я тобі готую сюрприз"! Тепер у мене одна з найкращих ролей в житті – бути хресною Софійки. Софієчка, я ще не знаю, ким ти станеш, але вже знаю точно – я завжди буду на твоєму боці. Любити. Підтримувати. Тримати за руку. Захищати. Радіти разом з тобою. І нехай ця любов тільки множиться,

– зазначила Вікторія Олександрівна.

Що відомо про дітей Анни Кошмал?