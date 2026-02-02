У гурту АНТИТІЛА згоріло обладнання просто перед концертом

Колектив АНТИТІЛА зараз перебуває у великому турі "Вдома" українськими містами. Днями вони побували у Білій Церкві – виступ там ледве не зірвався через проблеми зі світлом.

На сторінці в інстаграмі АНТИТІЛА розповіли, що за годину до концерту їм було незрозуміло, чи вдасться вийти на сцену. Після переходу з генератора на постійну мережу велика частина обладнання згоріла.

Через стрибок напруги згоріли 12 з 14 професійних акустичних систем, частково вигоріли електросхеми. Також вийшло з ладу цифрове обладнання для синхронізації світла й звуку, частина сценічного світла, система вушного моніторингу. Електрозапобіжники теж були знищені.

Попри всі труднощі, виступ відбувся. Музиканти знайшли шлях вийти зі складної ситуації. Частину обладнання вдалося перелаштувати й розпочати концерт.

Але згодом стався ще один стрибок напруги. Під час пісні "Фортеця Бахмут" у залі повністю зникло світло, а обладнання знову вийшло з ладу. Тож АНТИТІЛА вирішили продовжити виступ в акустичному звучанні.

Музиканти співали разом з відвідувачами та освітлювали залу ліхтариками на мобільних телефонах. Це був один із тих концертів, які ти запам'ятовуєш назавжди. Без саундчеку, без світла, без звичного потужного звуку – але з теплом, відчуттям повного звʼязку між глядачами в залі й АНТИТІЛАМИ на сцені. Техніка не витримує, а українці тримаються,

– прокоментував інцидент Тарас Тополя, пише NV.

Момент, коли у залі вимкнулось світло: відео

З ким з артистів стався схожий випадок?