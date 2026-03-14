Я боялася довіритися, – Трінчер несподівано заговорила про нові стосунки після розлучення

Три роки тому співака Анна Трінчер розлучилася зі своїм чоловіком, блогером Олександром Волошиним. Останнім часом артистка не дуже активно коментувала особисте життя.

Проте днями зробила несподівану заяву про стосунки. Про це Трінчер сказала у відео, яке опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Аня пригадала трек "Лише ти і я", який записала разом із колишнім чоловіком.

Це моя весільна пісня. По сьогоднішній день ця пісня є в плейлисті моїх концертних виступів. Всі ці три роки на беках співав безпосередньо мій колишній чоловік і я постійно чула його голос. Я співала на сотнях весіллях цю пісню і звичайно це завжди зароджувало в мені якесь прекрасне почуття, але разом із тим мені було достатньо боляче,

– зізналася виконавиця.

Вона також розповіла про трек "Бар за баром", який вийшов пішла її розлучення. "Уявіть, скільки разів я співала всі ці пісні на концертах і кожен раз я поверталася в ці самі болючі емоції. Я буквально вмирала всередині І кожна ця пісня символізувала новий етап мого життя", – поділилася артистка.

Вона додала, що далі в її репертуарі з'явилася композиція "Зірочка палай", яка "відроджувала її". Наступну пісню Трінчер присвятила жінкам – "Подруга моя", яка є символом того, що жінка жінці – прихисток. Зараз вона готує трек "Палає", який означатиме новий період у її житті.

Три роки я дуже бігла від кохання. Я боялася знову відкритися і довіритися. Для мене це було страшніше, ніж відбабахати 30 концертів підряд. Декілька місяців тому я сіла з собою на одинці і чесно поговорила, що, можливо, я вже готова до чогось прекрасного,

– зізналася артистка.

Вона додала: "І так, як мої пісні пророчі, хай воно таки спрацює. Можливо, доля з цією новою піснею "Палає" принесе в моє життя велике кохання, де зі мною станеться буквально те, про що я співаю: "Я твоя мила від початку та до краю"".

Що відомо про стосунки Ані Трінчер та Олександра Волошина?