Артем Пивоваров встановив національний рекорд і потрапив до Книги Гіннеса

Співак Артем Пивоввров потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Сертифікат рекордсмена йому вручили просто під час концерту.

Пивоваров став першим артистом в Україні, який провів одразу сім концертів в найбільшій критій арені країни – Палаці спорту. Пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Ми-Україна".

Артем виступив на сцені 7,8,9,12,14,15 та 16 листопада, що вважають новим національним досягненням.

Співак обігнав гурт "Океан Ельзи", який минулого року дав 5 концертів на цьому ж майданчику.

Скільки людей було на 7 концертах Артема Пивоварова в Палаці спорту / Скриншот з інстагрм-сторіс

На своїй сторінці в інстаграмі Пивоваров поділився, що на 7 його виступів у Палаці спорту сумарно завітало 73 тисяч людей.



Що відомо про концерти Артема Пивоварова в Палаці спорту?