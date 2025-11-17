Артем Пивоваров встановив національний рекорд і потрапив до Книги Гіннеса
- Артем Пивоваров потрапив до Книги рекордів Гіннеса за проведення семи концертів у Палаці спорту, обігнавши "Океан Ельзи".
- На виступах були спеціальні гості, оркестр і спецефекти.
- Концерти відвідало 73 тисячі людей.
Співак Артем Пивоввров потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Сертифікат рекордсмена йому вручили просто під час концерту.
Пивоваров став першим артистом в Україні, який провів одразу сім концертів в найбільшій критій арені країни – Палаці спорту. Пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Ми-Україна".
Артем виступив на сцені 7,8,9,12,14,15 та 16 листопада, що вважають новим національним досягненням.
Співак обігнав гурт "Океан Ельзи", який минулого року дав 5 концертів на цьому ж майданчику.
На своїй сторінці в інстаграмі Пивоваров поділився, що на 7 його виступів у Палаці спорту сумарно завітало 73 тисяч людей.
Що відомо про концерти Артема Пивоварова в Палаці спорту?
- На сцені він виступав разом з оркестром і хоровою капелою імені Л.М. Ревуцького.
- Упродовж концертів співак показував небезпечні трюки зі спецефектами, декілька разів змінював сценічні образи та підготував сюрпризи для фанів.
- Так, на другий концерт Артема Пивоварова у Палаці спорту завітала Klavdia Petrivna – разом вони заспівали трек "Барабан". На виступ 12 листопада співак запросив Надю Дорофєєву, з якою виконав пісню "Думи".
- Цікаво, що на одному з концертів помітили дівчину Артема Пивоварова. Також відомо, що під час шостого Палацу спорту між відвідувачами сталася бійка.