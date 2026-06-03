Де зараз Артем Пивоваров, який встановив рекорд України

Артем Пивоваров – приклад того артиста, який свою дитячу мрію перетворив на реальне життя. Співак ніколи не стоїть на місці, а продовжує експерементувати з музикою, щоб вражати стилем і новим рівнем творчості.

Під його трек "Барабан" на пресконференції виходив український чемпіон Олександр Усик, на його концерти приходять тисячі людей, а популярність тільки зростає. Тому 24 Канал вирішив розповісти, що відомо про життя Пивоварова і де він зараз.

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Як Артем Пивоваров став популярним?

Артист родом із Вовчанська, Харківської області. Коли був підлітком, то віддав перевагу музиці у стилі рок, а після 9 класу вступив до медичного коледжу.

Артем Пивоваров на початку кар'єри / Фото з інстаграму

Артем відчував, що медицина – це не його покликання, тому через стрес навіть вживав спиртні напої.

Це був постійний процес, коли я розумів, що мені складно, боляче, я не усвідомлював, що робити та куди мені рухатися,

– відверто розповів Пивоваров.

Та доля звела його з одним музичним гуртом, з яким юний музикант вирушив у свій перший тур. А далі почалась робота над сольним проєктом. Однією з найперших популярних пісень артиста стала "Дежавю". Раніше Артем випускав треки двома мовами – українською та російською, сьогодні ж співає тільки українською.

Артем Пивоваров – "Дежавю": дивіться відео онлайн