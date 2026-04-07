Show24 Українські зірки Блогер Артур Бабіч, який зрадив Україну, одружився з росіянкою в Петербурзі
7 квітня, 12:38


Блогер Артур Бабіч, який зрадив Україну, одружився з росіянкою в Петербурзі

Софія Хомишин
Основні тези
  • Артур Бабіч одружився з росіянкою Анною Покров у Санкт-Петербурзі після 5 років стосунків.
  • Бабіч отримав російський паспорт і заявив, що Росія для нього тепер рідний дім, готовий воювати проти України.

Відомий український тіктокер-зрадник Артур Бабіч одружився з росіянкою Анною Покров, яка теж є блогеркою та співачкою.

Пара зареєструвала свій шлюб у Санкт-Петербурзі. Це сталося 6 квітня, про що молодята повідомили у соцмережах.

Артур та Анна розписалися через 5 років стосунків. Пропозицію руки та серця Бабич зробив Покров в травні 2025 року під час поїздки на Алтай. Російське видання Spletnik пише, що пара планує весілля влітку цього року. 

Артур Бабіч та Аня Покров розписалися: дивіться відео онлайн

Що відомо про позицію Артура Бабіча?

  • Ще до початку повномасштабного вторгнення України він переїхав до Росії, де продовжив розвивати кар'єру блогера.
  • Після 24 лютого 2022 року чоловік переїхав до США та дотримувався позиції "голуба миру", майже не коментуючи війну.
  • У 2023 році його звинуватили у "дискредитації ЗС РФ" через те, що під час одного зі стрімів він жартома заспівав гімн України.
  • Водночас Бабіч неодноразово казав, що хотів би повернутися до Росії.
  • Вже в грудні 2025 року він отримав російський паспорт. Тепер блогер має дотримуватися всіх законів Росії й казав, що готовий навіть йти воювати проти України. Артур Бабіч відкрито заявляв, що тепер Росія для нього – рідний дім.