"Пам'ятайте його смішним": у Києві попрощалися зі стендап-коміком Артуром Петровим
- Артур Петров, стендап-комік та військовослужбовець, загинув 18 березня у Куп'янську-Вузловому. Його поховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.
- Церемонія прощання відбулась у Києві, де були присутні рідні, колеги та друзі, які згадували його як добру людину та фахового військового.
Стендап-комік та військовослужбовець Артур Петров загинув 18 березня у Куп'янську-Вузловому. У суботу, 18 квітня, з воїном попрощалися у столиці.
Церемонія прощання з Артуром Петровим відбулась у Києві на Майдані Незалежності біля Монумента. Про це повідомляє Радіо NV.
До слова Вдова фронтмена ADAM вперше розповіла про невиліковну хворобу, з якою він жив роками
На прощання з Артуром Петровим прийшло безліч людей – рідні, близькі, військовослужбовці, колеги-гумористи та всі охочі. Під час церемонії виступив комік і військовослужбовець Сергій Ліпко й пригадав, яким був його друг та колега.
Я спілкувався з Артуром, коли він був у війську. Хочу зазначити, що він – дуже добра людина, але й фаховий військовий також. Став фаховим військовим дуже швидко. Термінологія, якою він оперував, його постійні навчання... Він був гідним до останнього,
– сказав Сергій Ліпко.
Також прощання відвідав гуморист Василь Байдак. В інстаграм-сторіз він показав постер з Артуром, де було його фото та напис: "Пам'ятайте його смішним".
Прощання з Артуром Петровим / Фото з інстаграм-сторіз
Чин поховання відбувся на Національному військовому меморіальному кладовищі.
Що відомо про Артура Петрова?
- Артур Петров народився у Дніпрі, здобув вищу освіту в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.
- Понад 7 років Артур Петров виступав у "Підпільному стендапі", брав участь у шоу "Розсміши коміка", "ГуднайтКлаб" і "Комік на мільйон". Також працював на телебаченні – був сценаристом проєкту "Я соромлюсь свого тіла".
- У квітні 2025 року Артур Петров долучився до війська, служив у складі 43-ї окремої механізованої бригади. 18 березня боєць загинув у Куп'янську-Вузловому на Харківщині під час евакуації поранених. В Артура Петрова залишилась дружина та двоє дітей.