Будинки здригалися, – Ольга Сумська опинилася в епіцентрі ракетної атаки на Київ

Вранці 18 січня Росія здійснила масований удар по Києву, спочатку атакувавши "Шахедами", а потім – балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу падіння уламків було зафіксовано у трьох районах столиці. Крім того, загинули люди.

Українська акторка Ольга Сумська стала очевидицею подій. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості.

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Так, Сумська виставила інстаграм-сторіс, де показала кадри з місця трагедії біля станції метро "Лук'янівська". Як виявилося, акторка живе поруч із цим місцем, відтак опинилася ледь не в епіцентрі вибухів.

Ми зовсім поряд. Наші будинки здригалися,

– написала Ольга в інстаграмі.

Ольга Сумська опинилася в епіцентрі ракетної атаки на Київ / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про наслідки ракетного обстрілу Києва