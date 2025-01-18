Будинки здригалися, – Ольга Сумська опинилася в епіцентрі ракетної атаки на Київ
- 18 січня Росія здійснила масований ракетний удар по Києву, внаслідок якого загинули 3 людини, а ще 3 зазнали поранень.
- Акторка Ольга Сумська стала свідком подій та показала кадри з місця трагедії біля станції метро "Лук'янівська".
- Падіння уламків ракет зафіксовано також у Деснянському та Голосіївському районах Києва.
Вранці 18 січня Росія здійснила масований удар по Києву, спочатку атакувавши "Шахедами", а потім – балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу падіння уламків було зафіксовано у трьох районах столиці. Крім того, загинули люди.
Українська акторка Ольга Сумська стала очевидицею подій. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості.
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Так, Сумська виставила інстаграм-сторіс, де показала кадри з місця трагедії біля станції метро "Лук'янівська". Як виявилося, акторка живе поруч із цим місцем, відтак опинилася ледь не в епіцентрі вибухів.
Ми зовсім поряд. Наші будинки здригалися,
– написала Ольга в інстаграмі.
Ольга Сумська опинилася в епіцентрі ракетної атаки на Київ / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про наслідки ракетного обстрілу Києва
- Внаслідок атаки загинули 3 людини, ще 3 зазнали поранень.
- Найбільше постраждав Шевченківський район столиці, зокрема територія поблизу станції метро "Лук'янівська". В результаті удару в районі загорілася нежитлова будівля, а в житловому будинку повибивало майже всі вікна та виникло сильне задимлення. Також частково зруйновано адміністративну будівлю, бізнес-центр та магазин. Серйозних пошкоджень зазнав ресторан McDonald's поблизу метро.
- Внаслідок обстрілу було пошкоджено магістральний водопровід. Вогнем було знищено 3 автомобілі, ще 10 отримали пошкодження різного ступеня.
- Падіння уламків ракет також зафіксовано у Деснянському та Голосіївському районах Києва.