Київський театр опери на Подолі постраждав через російський обстріл

Російські окупанти масовано атакували Київщину. Внаслідок удару постраждала будівля Київського театру опери на балету на Подолі.

Про наслідки атаки повідомили на сторінці театру у фейсбуці. Через обстріл довелося скасувати показ балету "Дюймовочка", що мав відбутися у неділю, 24 травня.

У Київському муніципальному академічному театрі опери та балету розповіли, що внаслідок нічного обстрілу пошкоджена будівля. Деталі наразі не повідомляють.

Усі придбані квитки залишаються дійсними. Виставу буде перенесено на іншу дату, про яку ми повідомимо додатково найближчим часом,

– написали в Київській опері.



Київський театр опери постраждав через атаку / Фото з фейсбуку театру

Що відомо про обстріл Київщини?

Уночі 24 травня Україна, зокрема Київська область, зазнала масованої комбінованої повітряної атаки. Росіяни застосували крилаті ракети, балістику та велику кількість БпЛА.

Унаслідок удару постраждали всі райони Київської області: Фастівський, Бучанський, Обухівський та Броварський, Білоцерківський. У Києві багато руйнувань та пожеж.

Окрім того, російські окупанти застосували БРСД "Орешник". Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що ракета вдарила в районі Білої Церкви. Пуск здійснили з полігону Капустин Яр.

Станом на 10 ранку відомо про двох загиблих внаслідок російської атаки на Київ. 56 людей постраждало, 30 з них вже перебувають у лікарнях. У тому числі серед поранених – двоє дітей.