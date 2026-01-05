Встигла дитині закрити вуха, – дружина Козловського про те, як пережила обстріл із сином у Києві
- У ніч на 5 січня російські військові атакували Київ балістичними ракетами та ударними дронами, постраждали щонайменше 4 людини, один чоловік загинув.
- Юлія Бакуменко, дружина Віталія Козловського, розповіла, як із сином пережила обстріл і показала наслідки руйнувань у місті.
У ніч проти 5 січня російські військові вчергове здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Під ударом вкотре опинився Київ.
Дружина співака Віталія Козловського розповіла, як з сином Оскаром пережила ракетний обстріл Києва. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Юлії Бакуменко.
Вночі прокинулась від звуку, як шахед набирає швидкість. Тільки встигла дитині закрити вуха руками, щоб не розбудило – і тут бахнуло. Він відкрив очі й каже: "Шахед. Десь розвалило хату". І заснув далі,
– поділилася жінка.
Вдень Юлія з сином пішли на заняття з плавання. По дорозі вони побачили наслідки обстрілу Києва і показала ці кадри в сторіс. Жінка додала, що Оскар із цікавістю спостерігав, як розбирають завали, а в повітрі відчувався сильний запах пожежі.
Які наслідки ракетного обстрілу Києва?
- Російський безпілотник влучив у приватний медичний центр в Оболонському районі.
- Після удару в будівлі спалахнула пожежа, яку загасили рятувальники ДСНС.
- Внаслідок атаки загинув чоловік 1995 року народження. Крім того, постраждали щонайменше 4 людини.