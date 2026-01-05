Укр Рус
Show24 Українські зірки Встигла дитині закрити вуха, – дружина Козловського про те, як пережила обстріл із сином у Києві
5 січня, 13:16
2

Встигла дитині закрити вуха, – дружина Козловського про те, як пережила обстріл із сином у Києві

Софія Хомишин
Основні тези
  • У ніч на 5 січня російські військові атакували Київ балістичними ракетами та ударними дронами, постраждали щонайменше 4 людини, один чоловік загинув.
  • Юлія Бакуменко, дружина Віталія Козловського, розповіла, як із сином пережила обстріл і показала наслідки руйнувань у місті.

У ніч проти 5 січня російські військові вчергове здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Під ударом вкотре опинився Київ.

Дружина співака Віталія Козловського розповіла, як з сином Оскаром пережила ракетний обстріл Києва. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Юлії Бакуменко.

Не пропустіть Про стосунки з Надін, гонорари на шоу та скандали: Цимбалюк дав перше інтерв'ю після "Холостяка"

Вночі прокинулась від звуку, як шахед набирає швидкість. Тільки встигла дитині закрити вуха руками, щоб не розбудило – і тут бахнуло. Він відкрив очі й каже: "Шахед. Десь розвалило хату". І заснув далі,
– поділилася жінка. 

Вдень Юлія з сином пішли на заняття з плавання. По дорозі вони побачили наслідки обстрілу Києва і показала ці кадри в сторіс. Жінка додала, що Оскар із цікавістю спостерігав, як розбирають завали, а в повітрі відчувався сильний запах пожежі.

Юлія Бакуменко показала наслідки ракетного обстрілу Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Юлія Бакуменко розповіла, як пережила ракетний обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Які наслідки ракетного обстрілу Києва?

  • Російський безпілотник влучив у приватний медичний центр в Оболонському районі.
  • Після удару в будівлі спалахнула пожежа, яку загасили рятувальники ДСНС.
  • Внаслідок атаки загинув чоловік 1995 року народження. Крім того, постраждали щонайменше 4 людини. 