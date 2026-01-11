Дрон влучив у будинок, де живе артистка Kate Soul: вона показала перші хвилини після атаки

Київ досі оговтується після російського обстрілу у ніч проти 9 січня. Унаслідок атаки постраждала квартира інді-артистки та сонграйтерки Катерини Коваленко (Kate Soul).

Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі, передає 24 Канал. У будинок, де живе Катерина, влучив "Шахед".

Не пропустіть Дрон пошкодив посольство Катару в Києві: країна відреагувала, але не згадала Росію

Катерина Коваленко опублікувала відео, на якому показала перші хвилини після атаки. Помітно, що будинок сильно постраждав і був охоплений полум'ям і димом. Коли артистка бігла у паркінг, російська армія здійснила повторний обстріл. Kate Soul повідомила, що "Шахед" влучив у 10 та 11 поверхи, а вона живе на 9.

Київ, Україна – географічний центр Європи. На вулицях лежать люди, які стікають кров'ю! Росіяни знали, що на місце першого влучання приїдуть рятувальники та швидка допомога і спеціально поцілили в це місце повторно! Не питайте, як я зняла все це на телефон! У мене досі шок і я стала трохи заїкатися. У квартирі купа скла, але добре, що живі!,

– наголосила Коваленко.

Катерина закликала людей не ігнорувати тривогу і перебувати в укритті до її закінчення.

Коваленко розповіла, що спати й працювати у квартирі неможливо, адже вночі б'ють сильні морози. Крім того, немає світла. Вікна поки що затягнули клейонкою. Так, артистка шукає житло.

Kate Soul шукає квартиру / Скриншот з інстаграму артистки

Сьогодні Катерина трохи оговталась після атаки й поділилась подробицями. Дівчина пригадала, що одразу після оголошення тривоги вони з коханим спустилися на паркінг, адже повідомляли про загрозу "Орешника".

Просидівши там близько години, під час тривоги вирішили повернутись додому, зробити чаю, що було тупістю, і взяти ще теплого одягу, бо дуже змерзли,

– розповіла артистка.

Повернувшись додому, Катерина та Олексій почули звук "Шахеда", який летів у їхній дім. Вони швидко вибігли у коридор. Коваленко пам'ятає, що побачила вогонь, вікна, які летіли на них, пил, скло і почула крики.

Найгірше – це було нерозуміння масштабів руйнування і куди бігти далі, і чи не падає стеля, бо влучання було в 10-11 поверхи, а ми на 9. Я готова була босою вибігати й летіти вниз, але схопила куртку, шапку, натягнула розстібнуте взуття. Олексій швидко вдівся і єдине, що взяв із собою, – це ноут, бо там наша музика,

– поділилась Катерина.

За словами Kate Soul, вона побігла на паркінг, а коханий пішов на верхні поверхи, щоб допомогти сусідам.

Тут нас знову щось врятувало, бо повторний удар було завдано по іншій стоянці, яка була поруч з нашою, точніше між стоянкою і Новою поштою, де якраз знаходились дуже багато людей, ДСНС, швидка,

– розповіла Коваленко.

Катерина Коваленко про атаку 9 січня / Скриншоти з інстаграму артистки

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки 9 січня також постраждав дім представниці України на Дитячому Євробаченні-2025 Софії Нерсесян, про що юна артистка повідомила в інстаграмі.

Росія атакувала Київ 9 січня: головне