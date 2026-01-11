Дрон влучив у будинок, де живе артистка Kate Soul: вона показала перші хвилини після атаки
- Унаслідок російського обстрілу 9 січня в Києві постраждала квартира інді-артистки Катерини Коваленко, коли "Шахед" влучив у 10 та 11 поверхи будинку.
- Катерина закликала людей не ігнорувати тривогу, оскільки повторне влучання було націлене на місце, де вже працювали рятувальники та швидка допомога.
Київ досі оговтується після російського обстрілу у ніч проти 9 січня. Унаслідок атаки постраждала квартира інді-артистки та сонграйтерки Катерини Коваленко (Kate Soul).
Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі, передає 24 Канал. У будинок, де живе Катерина, влучив "Шахед".
Не пропустіть Дрон пошкодив посольство Катару в Києві: країна відреагувала, але не згадала Росію
Катерина Коваленко опублікувала відео, на якому показала перші хвилини після атаки. Помітно, що будинок сильно постраждав і був охоплений полум'ям і димом. Коли артистка бігла у паркінг, російська армія здійснила повторний обстріл. Kate Soul повідомила, що "Шахед" влучив у 10 та 11 поверхи, а вона живе на 9.
Київ, Україна – географічний центр Європи. На вулицях лежать люди, які стікають кров'ю! Росіяни знали, що на місце першого влучання приїдуть рятувальники та швидка допомога і спеціально поцілили в це місце повторно! Не питайте, як я зняла все це на телефон! У мене досі шок і я стала трохи заїкатися. У квартирі купа скла, але добре, що живі!,
– наголосила Коваленко.
Катерина закликала людей не ігнорувати тривогу і перебувати в укритті до її закінчення.
Коваленко розповіла, що спати й працювати у квартирі неможливо, адже вночі б'ють сильні морози. Крім того, немає світла. Вікна поки що затягнули клейонкою. Так, артистка шукає житло.
Сьогодні Катерина трохи оговталась після атаки й поділилась подробицями. Дівчина пригадала, що одразу після оголошення тривоги вони з коханим спустилися на паркінг, адже повідомляли про загрозу "Орешника".
Просидівши там близько години, під час тривоги вирішили повернутись додому, зробити чаю, що було тупістю, і взяти ще теплого одягу, бо дуже змерзли,
– розповіла артистка.
Повернувшись додому, Катерина та Олексій почули звук "Шахеда", який летів у їхній дім. Вони швидко вибігли у коридор. Коваленко пам'ятає, що побачила вогонь, вікна, які летіли на них, пил, скло і почула крики.
Найгірше – це було нерозуміння масштабів руйнування і куди бігти далі, і чи не падає стеля, бо влучання було в 10-11 поверхи, а ми на 9. Я готова була босою вибігати й летіти вниз, але схопила куртку, шапку, натягнула розстібнуте взуття. Олексій швидко вдівся і єдине, що взяв із собою, – це ноут, бо там наша музика,
– поділилась Катерина.
За словами Kate Soul, вона побігла на паркінг, а коханий пішов на верхні поверхи, щоб допомогти сусідам.
Тут нас знову щось врятувало, бо повторний удар було завдано по іншій стоянці, яка була поруч з нашою, точніше між стоянкою і Новою поштою, де якраз знаходились дуже багато людей, ДСНС, швидка,
– розповіла Коваленко.
Катерина Коваленко про атаку 9 січня / Скриншоти з інстаграму артистки
Нагадаємо, що внаслідок російської атаки 9 січня також постраждав дім представниці України на Дитячому Євробаченні-2025 Софії Нерсесян, про що юна артистка повідомила в інстаграмі.
Росія атакувала Київ 9 січня: головне
У ніч проти 9 січня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Ворог випустив БпЛА, крилаті ракети та балістику, пошкодивши критичну та цивільну інфраструктуру.
Наслідки атаки зафіксували у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському районах столиці.
Наразі у місті є перебої з постачаннями води, світла і тепла. Мер Києва Віталій Кличко закликав людей за можливості виїхати за межі міста, де є альтернативні джерела живлення та тепла.
Відомо про 4 загиблих та понад 20 постраждалих.