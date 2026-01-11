Об этом она сообщила на своей странице в инстаграме, передает 24 Канал. В дом, где живет Екатерина, попал "Шахед".

Екатерина Коваленко опубликовала видео, на котором показала первые минуты после атаки. Заметно, что дом сильно пострадал и был охвачен пламенем и дымом. Когда артистка бежала в паркинг, российская армия осуществила повторный обстрел. Kate Soul сообщила, что "Шахед" попал в 10 и 11 этажи, а она живет на 9.

Киев, Украина – географический центр Европы. На улицах лежат люди, которые истекают кровью! Россияне знали, что на место первого попадания приедут спасатели и скорая помощь и специально попали в это место повторно! Не спрашивайте, как я сняла все это на телефон! У меня до сих пор шок и я стала немного заикаться. В квартире куча стекла, но хорошо, что живы!,

– подчеркнула Коваленко.

Екатерина призвала людей не игнорировать тревогу и находиться в укрытии до ее окончания.

Коваленко рассказала, что спать и работать в квартире невозможно, ведь ночью бьют сильные морозы. Кроме того, нет света. Окна пока что затянули клеенкой. Так, артистка ищет жилье.

Kate Soul ищет квартиру / Скриншот из инстаграма артистки

Сегодня Екатерина немного оправилась после атаки и поделилась подробностями. Девушка вспомнила, что сразу после объявления тревоги они с любимым спустились на паркинг, ведь сообщали об угрозе "Орешника".

Просидев там около часа, во время тревоги решили вернуться домой, сделать чаю, что было тупостью, и взять еще теплой одежды, потому что очень замерзли,

– рассказала артистка.

Вернувшись домой, Екатерина и Алексей услышали звук "Шахеда", который летел в их дом. Они быстро выбежали в коридор. Коваленко помнит, что увидела огонь, окна, которые летели на них, пыль, стекло и услышала крики.

Хуже всего – это было непонимание масштабов разрушения и куда бежать дальше, и не падает ли потолок, потому что попадание было в 10-11 этажи, а мы на 9. Я готова была босой выбегать и лететь вниз, но схватила куртку, шапку, натянула расстегнутую обувь. Алексей быстро оделся и единственное, что взял с собой, – это ноут, потому что там наша музыка,

– поделилась Екатерина.

По словам Kate Soul, она побежала на паркинг, а любимый пошел на верхние этажи, чтобы помочь соседям.

Здесь нас снова что-то спасло, потому что повторный удар был нанесен по другой стоянке, которая была рядом с нашей, точнее между стоянкой и Новой почтой, где как раз находились очень много людей, ГСЧС, скорая,

– рассказала Коваленко.

Екатерина Коваленко об атаке 9 января / Скриншоты из инстаграма артистки

Напомним, что в результате российской атаки 9 января также пострадал дом представительницы Украины на Детском Евровидении-2025 Софии Нерсесян, о чем юная артистка сообщила в инстаграме.

