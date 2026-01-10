Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Смотрите также "Орешника" не существует: эксперты объяснили, почему Путин атаковал Львовскую область пустыми ракетами
Как в Катаре отреагировали на обстрел посольства в Киеве?
В Катаре подтвердили, что их посольство пострадало во время последней атаки на Киев. Министерство иностранных дел страны выразило сожаление из-за обстрела и нанесенного ущерба. Кроме того, чиновники отметили, что пострадавших в результате атаки нет.
Владимир Зеленский ранее говорил, что Катар много делает для посредничества в отношениях с Россией и освобождении военнопленных. Даже несмотря на удар по их посольству, государство не назвало Россию виновной в обстреле.
Что известно об атаке на Киев 9 января?
Подытоживая атаку, Владимир Зеленский заявил, что российский беспилотник повредил здание посольства Катара. Глава МИД Украины Андрей Сибига тоже прокомментировал циничный удар, отметив, что это является грубым нарушением Венской конвенции.
В Киеве массированная российская атака повредила здания в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах города. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры. Есть четверо погибших и 32 пострадавших.
Из-за вражеских действий в столице были проблемы с электроснабжением. До конца суток энергетики вернули свет почти 153 тысячам домов.