Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Смотрите также "Орешника" не существует: эксперты объяснили, почему Путин атаковал Львовскую область пустыми ракетами

Как в Катаре отреагировали на обстрел посольства в Киеве?

В Катаре подтвердили, что их посольство пострадало во время последней атаки на Киев. Министерство иностранных дел страны выразило сожаление из-за обстрела и нанесенного ущерба. Кроме того, чиновники отметили, что пострадавших в результате атаки нет.

Владимир Зеленский ранее говорил, что Катар много делает для посредничества в отношениях с Россией и освобождении военнопленных. Даже несмотря на удар по их посольству, государство не назвало Россию виновной в обстреле.

Что известно об атаке на Киев 9 января?