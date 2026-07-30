Прокинулася за лічені хвилини до тривоги: Карпа розповіла, як із донькою пережила обстріл Львова
У ніч проти 30 липня Львів опинився під масованим ударом російських військ, які застосували балістичні та крилаті ракети, а також ударні дрони. Під атаку потрапили житлові квартали на вулицях Виговського та Патона, де зафіксували серйозні руйнування.
У місті разом із донькою Златою живе співачка Наталка Карпа, чоловік якої нині захищає Україну на фронті. Артистка в інстаграм-сторіс розповіла, що під час обстрілу їм довелося буквально в кілька хвилин збиратися до укриття. До речі, також на зв'язок після нічної атаки вже вийшла інша українська знаменитість – телеведуча Леся Нікітюк.
Я не знаю, як це працює, але я прокинулась за 10 хвилин до тривоги у Львові, встигла одягнутись сама, одягнути дитину і поки ракети долітали, встигла добігти до укриття,
– поділилася Наталка Карпа.
Вона також показала фото з бомбосховища й додала: "Українська ніч з ракетами... Так і живемо".
Крім того, вона поділилася й кадрами з місць, що найбільше постраждали від нічної атаки.
Наслідки атаки на Львів
На вулиці Патона ракета зруйнувала два верхні поверхи п'ятиповерхового житлового будинку. На вулиці Виговського сапери знешкоджували бойову частину ракети, яка, на щастя, не здетонувала.
Загалом у Львові пошкоджено 21 будинок, серед них школа та два дитячі садки. Через вибухову хвилю в навколишніх будівлях вибило тисячі вікон.
Після переїзду з Києва до Львова Наталка Карпа певний час жила з батьками. Проте вже в січні минулого року співачка придбала власне житло в місті під виплату.