В городе вместе с дочерью Златой живет певица Наталья Карпа, чей муж сейчас защищает Украину на фронте. Артистка в инстаграм-сторис рассказала , что во время обстрела им пришлось буквально за несколько минут собираться и бежать в укрытие. Кстати, после ночной атаки на связь уже вышла и другая украинская знаменитость – телеведущая Леся Никитюк.

Я не знаю, как это работает, но я проснулась за 10 минут до тревоги во Львове, успела одеться сама, одеть ребенка и, пока ракеты долетали, успела добежать до укрытия,

– поделилась Наталья Карпа.

Она также показала фото из бомбоубежища и добавила: "Украинская ночь с ракетами... Так и живем".

Наталья Карпа в укрытии во время ночного обстрела Львова / Скриншот из инстаграм-сторис

Кроме того, она поделилась и кадрами с мест, наиболее пострадавших от ночной атаки.

Наталья Карпа показала последствия ночной атаки россиян на Львов / Скриншот из инстаграм-сторис

Наталья Карпа показала последствия ночной атаки россиян на Львов / Скриншот из инстаграм-сторис

Последствия атаки на Львов

На улице Патона ракета разрушила два верхних этажа пятиэтажного жилого дома. На улице Выговского саперы обезвредили боевую часть ракеты, которая, к счастью, не взорвалась.

Всего во Львове повреждено 21 здание, среди них школа и два детских сада. Из-за взрывной волны в окружающих зданиях выбило тысячи окон.

После переезда из Киева во Львов Наталья Карпа некоторое время жила с родителями. Однако уже в январе прошлого года певица приобрела собственное жилье в городе в рассрочку.