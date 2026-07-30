У місті разом із донькою Златою живе співачка Наталка Карпа, чоловік якої нині захищає Україну на фронті. Артистка в інстаграм-сторіс розповіла, що під час обстрілу їм довелося буквально в кілька хвилин збиратися до укриття. До речі, також на зв'язок після нічної атаки вже вийшла інша українська знаменитість – телеведуча Леся Нікітюк.

Я не знаю, як це працює, але я прокинулась за 10 хвилин до тривоги у Львові, встигла одягнутись сама, одягнути дитину і поки ракети долітали, встигла добігти до укриття,

– поділилася Наталка Карпа.

Вона також показала фото з бомбосховища й додала: "Українська ніч з ракетами... Так і живемо".

Наталка Карпа в укритті під час нічного обстрілу Львова / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, вона поділилася й кадрами з місць, що найбільше постраждали від нічної атаки.

Наталка Карпа показала наслідки нічної атаки росіян на Львів / Скриншот з інстаграм-сторіс

Наталка Карпа показала наслідки нічної атаки росіян на Львів / Скриншот з інстаграм-сторіс

Наслідки атаки на Львів

На вулиці Патона ракета зруйнувала два верхні поверхи п'ятиповерхового житлового будинку. На вулиці Виговського сапери знешкоджували бойову частину ракети, яка, на щастя, не здетонувала.

Загалом у Львові пошкоджено 21 будинок, серед них школа та два дитячі садки. Через вибухову хвилю в навколишніх будівлях вибило тисячі вікон.

Після переїзду з Києва до Львова Наталка Карпа певний час жила з батьками. Проте вже в січні минулого року співачка придбала власне житло в місті під виплату.