Головна музична подія літа повертається: що відомо про Atlas Festival 2025
- Atlas Festival 2025 пройде 18-20 липня в Києві на території ТРЦ Blockbuster Mall.
- На фестивалі виступлять відомі українські та міжнародні артисти, також збирають кошти на потреби ЗСУ.
Уже влітку в Києві відбудеться музичний фестиваль Atlas Festival, який збере не лише українських, але й міжнародних артистів. Подія також має важливу благодійну мету, як і тогоріч.
Atlas Festival 2025 пройде 18-20 липня на території ТРЦ Blockbuster Mall. Гасло головної музичної події літа: "Надихає. Об'єднує. Допомагає". Що відомо про цьогорічний фестиваль та хто виступатиме, читайте на сайті Show 24.
Читайте також Українці виступлять на одній сцені з росіянами на фестивалі у Польщі: про кого йдеться
Хто виступить на Atlas Festival 2025
Організатори музичного фестивалю вже оголосили майже повний лайн-ап. На сцені Atlas Festival виступлять: Parfeniuk, Nikow, KOLA, O.Torvald, YAKTAK, Анна Трінчер, "Курган і Agregat", "Океан Ельзи", "Бумбокс", "Жадан і Собаки", БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Lida Lee, Артем Пивоваров, OTOY, а також багато молодих українських артистів.
Солістка гурту Go_A, який представляв Україну на Євробаченні-2021 та посів 5 місце, Катерина Павленко презентує свій сольний проєкт Monokate на сцені Atlas Festival 20 липня.
Також виступить гурт "ДК Енергетик", попри те, що у березні соліст Яків Марний повідомив, що його мобілізували.
На сцені Atlas Festival 2025, а саме 19 липня, виступить й легендарний фінський рок-гурт The Rasmus. На Євробаченні-2022, яке проходило в Турині (Італія), лідер колективу Лаурі Юльонен сказав: "Ми дуже хочемо повернутися в Україну і знову пережити ці моменти разом із вами".
Тож трохи більше ніж за місяць українські шанувальники зможуть насолодитися виступом The Rasmus. На сцені прозвучать пісні, які знають у всьому світі: In the Shadows, Sail Away, Livin’ in a World Without You.
Квитки, укриття та інші деталі фестивалю
Придбати квитки на Atlas Festival 2025 можна на офіційному сайті. Ось актуальні ціни:
- на 18 липня – 1800 гривень;
- на 19 липня – 1850 гривень;
- на 20 липня – 1750 гривень;
- абонемент на 3 дні – 4000 гривень;
Цьогоріч буде 6 сцен: Main Stage, Star Stage, Aurora Srage, Shelter Stage, Coca-Cola Stage та Blockbuster Mall Stage. Останні дві будуть відкриті для всіх, потрапити на виступи зможуть люди без квитка.
Час роботи фестивалю – з 14:30 до 22:00. Тривалість виступів артистів – від 30 до 90 хвилин.
На безплатній сцені Blockbuster Mall Stage, яка відкрита для всіх охочих, виступає велика кількість артистів. Щоб дати можливість кожному з них вийти на сцену, тривалість виступів тут трохи коротша, аби ви змогли почути якомога більше різних виконавців і зануритися у музику різних жанрів і настроїв,
– зазначили організатори фестивалю.
На території Blockbuster Mall, де відбудеться Atlas Festival 2025, є найбільше сертифіковане ДСНС укриття в Україні. Також організатори підготували чіткий алгоритм дій під час повітряної тривоги.
Благодійна мета Atlas Festival 2025
Atlas Festival 2025 разом з благодійним фондом "Повернись живим" та ПриватБанком оголосив збір на 100 мільйонів гривень, аби допомогти українському війську.
Кошти збираються на підтримку проєкту "Дронопад". Йдеться про закупівлю FPV-дронів, транспортних засобів, комплексів управління та додаткового обладнання для Збройних Сил України.
Важливо! Долучитися до збору можна за посиланням.