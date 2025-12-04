Тато переможниці "Холостяка" ледь не загинув під час ракетного обстрілу Кривого Рогу
- Даша Ульянова повідомила, що її батько ледь не загинув під час ракетного удару Росії по Кривому Рогу 3 грудня.
- Російська ракета "Іскандер-М" влучила по адмінбудівлі Кривого Рогу, постраждало 6 людей, в тому числі 3-річна дівчинка, а також пошкоджено 12 багатоповерхових і 23 приватні будинки.
Даша Ульянова, яка перемогла у 10 сезоні "Холостяка", розповіла, що її батько ледь не загинув під час ракетного удару Росії по Кривому Рогу. Сталося це 3 грудня.
Даша поділилась емоціями від пережитого. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ульянової.
Під час обстрілу постраждало авто тата Даші. На щастя, сам чоловік залишився неушкодженим.
Сьогодні (3 грудня – 24 Канал) мій тато народився вдруге. Балістика вдарила по Кривому Рогу. Він був саме в автівці – і різниця між життям і трагедією була лише в декількох секундах. Страшно уявити, що могло бути, і боляче бачити, що вже є. Я завжди небайдужа до всіх прильотів, та зрозуміла, що поки це не торкнеться твоєї родини, ти навіть не уявляєш – наскільки боляче,
– написала Ульянова.
Що відомо про обстріл Кривого Рогу росіянами?
- 3 грудня по адмінбудівлі міста влучила російська ракета "Іскандер-М".
- Наразі відомо про 6 постраждалих. Серед них – 3-річна дівчинка.
- Внаслідок ракетної атаки у Кривому Розі також постраждали 12 багатоповерхових і 23 приватні будинки, навчальний заклад, гаражі, магазин та декілька автомобілів.