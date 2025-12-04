Папа победительницы "Холостяка" едва не погиб во время ракетного обстрела Кривого Рога
- Даша Ульянова сообщила, что ее отец едва не погиб во время ракетного удара России по Кривому Рогу 3 декабря.
- Российская ракета "Искандер-М" попала по админзданию Кривого Рога, пострадало 6 человек, в том числе 3-летняя девочка, а также повреждено 12 многоэтажных и 23 частных дома.
Даша Ульянова, которая победила в 10 сезоне "Холостяка", рассказала, что ее отец едва не погиб во время ракетного удара России по Кривому Рогу. Произошло это 3 декабря.
Даша поделилась эмоциями от пережитого. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Ульяновой.
Во время обстрела пострадало авто папы Даши. К счастью, сам мужчина остался невредимым.
Сегодня (3 декабря – 24 Канал) мой папа родился во второй раз. Баллистика ударила по Кривому Рогу. Он был в машине – и разница между жизнью и трагедией была лишь в нескольких секундах. Страшно представить, что могло быть, и больно видеть, что уже есть. Я всегда неравнодушна ко всем прилетам, но поняла, что пока это не коснется твоей семьи, ты даже не представляешь – насколько больно,
– написала Ульянова.
Что известно об обстреле Кривого Рога россиянами?
- 3 декабря по админзданию города попала российская ракета "Искандер-М".
- Известно о 6 пострадавших. Среди них – 3-летняя девочка.
- В результате ракетной атаки в Кривом Роге также пострадали 12 многоэтажных и 23 частных дома, учебное заведение, гаражи, магазин и несколько автомобилей.