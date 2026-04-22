Холодно і сиро, – блогер-пліткар Богдан Беспалов показав нові фото у військовій формі
- Блогер Богдан Беспалов поділився новими фото зі служби у війську, але не підтвердив, чи перебуває на фронті.
- Беспалов сподівається скоро повернутися до роботи над новим контентом.
Блогер-пліткар Богдан Беспалов вийшов на зв'язок після мобілізації. Він поділився новими фото, які зробив під час служби у війську.
Блогер вирішив поспілкуватися з прихильниками у своєму інстаграмі. Богдан не став розкривати всі деталі, але відповів на деякі запитання.
До слова Я буду тією, яка подає патрони, – Наталка Карпа зворушливо провела чоловіка на фронт
Богдан Беспалов показав свої фото у військовій формі. Помітно, що деякі зі знімків зроблені в окопах. Однак чи справді він зараз перебуває на фронті – блогер не підтвердив.
Скажу лише те, що спати в земельних норах це холодно і сиро,
– поділився зірка соцмереж.
Богдан Беспалов про службу / Фото з інстаграм-сторіз
Богдан Беспалов розповів, що проходив базову військову підготовку не в Десні. Також додав, що сподівається на те, що найближчим часом зможе повернутися до роботи над новим контентом.
Чимало прихильників просто робили Богдану компліменти, дякували за роботу та ділилися, що сумують без блогера.
"Сумую за нашими кошенятами, плітками й свіжою кавою", – написав у відповідь Беспалов.
Що відомо про "зникнення" Богдана Беспалова?
- Блогер-пліткар Богдан Беспалов приблизно з кінця січня перестав виходити на зв'язок. Адміністратори його телеграм-каналу повідомили, що він живий, але деталі невідомі.
- Згодом блогер записав голосове повідомлення, де розповів, що не може бути на зв'язку. У мережі поширювали різні версії – від СІЗО до мобілізації чи навіть втечі за кордон.
- Через певний час Богдан Беспалов знову вийшов на зв'язок та підтвердив, що перебуває в Україні. Він заявив, що до його зникнення причетна певна людина.
- 25 березня Богдан Беспалов повідомив, що мобілізувався. Ймовірно, на той час він вже пройшов базовий військовий вишкіл.
- У причетності до мобілізації блогера запідозрили Олену Тополю. Та співачка спростувала чутки.