Холодно і сиро, – блогер-пліткар Богдан Беспалов показав нові фото у військовій формі

Блогер-пліткар Богдан Беспалов вийшов на зв'язок після мобілізації. Він поділився новими фото, які зробив під час служби у війську.

Блогер вирішив поспілкуватися з прихильниками у своєму інстаграмі. Богдан не став розкривати всі деталі, але відповів на деякі запитання.

До слова Я буду тією, яка подає патрони, – Наталка Карпа зворушливо провела чоловіка на фронт

Богдан Беспалов показав свої фото у військовій формі. Помітно, що деякі зі знімків зроблені в окопах. Однак чи справді він зараз перебуває на фронті – блогер не підтвердив.

Скажу лише те, що спати в земельних норах це холодно і сиро,

– поділився зірка соцмереж.



Богдан Беспалов про службу / Фото з інстаграм-сторіз

Богдан Беспалов розповів, що проходив базову військову підготовку не в Десні. Також додав, що сподівається на те, що найближчим часом зможе повернутися до роботи над новим контентом.



Богдан Беспалов про службу / Фото з інстаграм-сторіз



Богдан Беспалов про службу / Фото з інстаграм-сторіз

Чимало прихильників просто робили Богдану компліменти, дякували за роботу та ділилися, що сумують без блогера.

"Сумую за нашими кошенятами, плітками й свіжою кавою", – написав у відповідь Беспалов.



Богдан Беспалов про службу / Фото з інстаграм-сторіз

