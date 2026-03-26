Олена Тополя різко відповіла на закиди, що причетна до мобілізації Богдана Беспалова

У мережі ходять чутки, що Олена Тополя причетна до мобілізації блогера-пліткаря Богдана Беспалова. Артистка вперше порушила мовчання та відповіла на звинувачення.

У коментарях під одним із дописів Тополі в інстаграмі користувачка поцікавилась, чи причетна вона до ситуації. У відповіді співачка наголосила, що не має відношення до мобілізації Беспалова.

Я нікого не прибирала. Слава Господу. Не одного Беспалова забирають (на фронт – 24 Канал), давайте про всіх чоловіків згадаємо. Всі здорові й спроможні можуть опинитися там (на фронті – 24 Канал). Це не я придумала, це воєнний стан країни. Всім гарного дня!,

– написала Олена Тополя.

Тополю звинуватили у причетності до мобілізації Беспалова

Тополя заявила, що не причетна до мобілізації Беспалова

У телеграм-каналі Богдана Беспалова відреагували на ситуацію. У команді блогера натякнули, що Тополя збрехала.

Боїться, бо рано чи пізно все випливе назовні. І як співачка фігова, і як акторка не склалася,

– йдеться у дописі.

У команді Богдана Беспалова прокоментували ситуацію

