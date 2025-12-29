До сліз: соліст Волинського хору, який служить у Нацгвардії, вперше за 3 роки виступив на сцені
- Боєць Національної гвардії та соліст Волинського хору Юрій Литвинюк вперше з 2022 року виступив на великій сцені, виконавши народну пісню "Сивий коню".
- Відео з виступом Литвинюка стало вірусним у TikTok, зібравши понад 485 тисяч переглядів за три дні.
Боєць Національної гвардії України та соліст Волинського національного хору Юрій Литвинюк уперше з 2022 року вийшов на велику сцену.
Своїм виступом він довів глядачів до сліз. Пише 24 Канал з посиланням на тік-ток акаунт _svkostuk71.
Разом із хором Юрій Литвинюк виконав народну пісню "Сивий коню". Востаннє воїн виступав на великій сцені до того, як долучився до Волинського підрозділу Нацгвардії.
Пісня – як ліки. У найскладніший момент піснею можна підняти собі настрій. Чудово згадати це все, як було колись до війни. Дуже прекрасно,
– зазначив військовий у коментарі для "Суспільне Луцьк".
Глядачі були захоплені виступом Юрія та Волинського національного хору. Одна з них опублікувала фрагмент з концерту і поділилася своїми враженнями від концерту.
Сльози котилися по щоках, коли на сцену вийшов соліст хору, який захищає нас в лавах Національної гвардії й знову вперше після важкого поранення заспівав свою сольну партію… Дякую вам за те, що допомагаєте нам морально. І окрема подяка нашим захисникам, що даєте нам можливість жити,
– написала користувачка.
Цей ролик став вірусним у мережі. За три дні він зібрав понад 485 тисяч переглядів у тіктоці.
Що відомо про Волинський національний хор?
- Творчий колектив наразі налічує близько 70 учасників.
- Вже понад 30 років, з 1993-го, його очолює Олександр Стадник.
- Сьогодні близько семи артистів хору, зокрема четверо солістів-чоловіків, служать у Збройних Силах України. Через це довелося змінювати концертну програму, як розповів художній керівник хору.
- Волинський національний хор веде активну концертну діяльність – у середньому 7 виступів на місяць, близько 77 концертів щороку.