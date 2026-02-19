Заарештували колишнього принца Ендрю – брата короля Чарльза ІІІ

Ендрю Маунтбеттена-Віндзора заарештували за підозрою у неправомірних діях на державній службі.

Про це повідомляє BBC. Поліцейські машини бачили сьогодні вранці в Сандрінгемі в Норфолку, де колишній принц проживає після того, як виїхав зі свого особняка Royal Lodge у Віндзорі.

У заяві поліції долини Темзи повідомляється, що в рамках розслідування сьогодні заарештували чоловіка з Норфолка за підозрою у зловживанні державною посадою.

Також проводяться обшуки у Беркширі та Норфолку. Наразі він перебуває під вартою поліції.

Ми не будемо називати ім'я заарештованого чоловіка, згідно з національними рекомендаціями. Також пам'ятайте, що ця справа зараз активно ведеться, тому слід бути обережним з будь-якими публікаціями, щоб уникнути неповаги до суду,

– наголошується у заяві.

Помічник начальника поліції Олівер Райт сказав, що розслідування розпочали після ретельної перевірки.

Важливо, щоб ми захищали цілісність та об'єктивність нашого розслідування, співпрацюючи з нашими партнерами для розслідування цього ймовірного правопорушення. Ми розуміємо значний суспільний інтерес до цієї справи та надамо оновлену інформацію у відповідний час,

– додав він.

BBC зазначає, що це не перший випадок арешту Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, якого звинувачують у зв'язках із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Водночас колишній принц будь-які правопорушення заперечує.

До речі, сьогодні брат короля Чарльза III святкує день народження. Йому виповнилось 66 років.