Бред Пітт вперше прокоментував скандальне розлучення з Анджеліною Джолі

Бред Пітт та Анджеліна Джолі наприкінці 2024 року дійшли згоди щодо розлучення, однак ніхто з них не коментував цю тему. Однак актор вирішив висловитися про остаточний розрив та нові стосунки.

Бред Пітт зізнався, що не вважає чимось надто серйозним те, що його розлучення офіційно завершилося. Про це актор розповів в інтерв'ю GQ, передає Show 24.

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Я не думаю, що це було настільки важливо. Просто щось, що прийшло до свого завершення. Юридично,

– сказав голлівудський актор.

Також Бред Пітт прокоментував стосунки з дизайнеркою ювелірних прикрас Інес де Рамон. Вперше пара вийшла у світ у липні 2024 року чемпіонат світу з автоперегонів "Формула-1" у Великій Британії. Цього літа відбудеться прем'єра фільму про "Формулу-1" з Бредом Піттом, тому журналіст поцікавився, чи був цей вихід у світ заздалегідь спланованим.

"Ні, чуваче, це так не прораховується. Якщо ти так живеш, о Боже, наскільки б це було виснажливо? Якщо ти живеш, проводячи такі прорахунки? Ні, життя просто рухається вперед. Стосунки рухаються вперед", – поділився актор.

Що відомо про розлучення Пітта й Джолі