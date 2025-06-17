Що відомо про Sister's Aroma та засновниць бренду, який досі критикують через роботу в Росії

Sister's Aroma – український б'юті-бренд, який у 2018 році заснували дві сестри – Юлія та Дарина Бурковські. Він представлений не лише в Україні, але й у світі. Компанія є шалено-популярною, однак відома й співпрацею з Росією, через що часто зіштовхується з критикою.

Юлія та Дарина заснували Sister's Aroma вже коли тривала російсько-українська війна, але продовжували працювати в Росії та тимчасово окупованому Криму. Після 24 лютого 2022 року, як заявляли жінки, вони повністю припинили співпрацю з країною-терористкою. Більше читайте у матеріалі Show 24.

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Як сестри Бурковські створили спільний бізнес

Юлія та Дарина Бурковські ніколи не планували створювати спільний бізнес. Однак влітку 2017 року у Флоренції сестри побачити стильні аромати для дому та зрозуміли, що хочуть працювати саме з такою продукцією.

Культуру ароматів для дому почали розвивати одними з перших в Україні, пам'ятаємо, що найчастішим запитанням від перших клієнтів було: як правильно ними користуватися і що робити з паличками, а тепер про це знають всі,

– розповіли Бурковскі в інтерв'ю журналу Elle.

Згодом бренд почав розширювати продуктову лінійку. Наразі на сайті представлені парфуми, доглядова косметика для обличчя та тіла, аксесуари, подарункові набори, товари для тварин тощо.

Меню бренду Sister's Aroma / Скриншот з сайту

Робота в Росії та припинення співпраці

До початку повномасштабного вторгнення бренд Sister's Aroma працював на території Росії та тимчасово окупованому Криму. Після 24 лютого 2022 року Бурковські заявили, що припинили співпрацювати з агресором.

Ми зазнали великих втрат, але, попри це, не зробили після цієї дати жодної фінансової операції на території Росії,

– розповідали сестри.

Водночас навіть після початку повномасштабного вторгнення продукцію бренду можна було побачити в магазинах Росії, а на Google Maps були позначки Sister's Aroma: в Краснодарі та Єкатеринбурзі.

У коментарі 24 Каналу компанія наголосила, що складів в Росії не має та не представлена там. Представники бренду додали, що їхня продукція офіційно не могла потрапити на територію агресора, однак зауважили, що "не можуть проконтролювати спекулятивні продажі".

На інстаграм-сторінці Sister's Aroma можна побачити, що після початку повномасштабного вторгнення бренд перераховує кошти на благодійність, зокрема на фонд Сергія Притули, Маші Єфросиніної й "Повернись живим".

Нещодавно бренд також став патроном благодійного фонду "Шанс на зміни".

Ми, як бізнес, співпрацюємо з фондом на постійній основі та готуємо спільні ініціативи для підлітків – вони направлені на пошук своїх сильних сторін та допомогу в виборі професії. У межах партнерства команда Sister's Aroma знайомить підлітків з внутрішніми процесами – від постачання до створення креативів,

– йдеться у дописі бренду.

Де зараз сестри Бурковські

Судячи з соціальних мереж Бурковських, вони частіше перебувають за кордоном, однак приїжджають в Україну.

Інстаграм-сторінка Юлії налічує понад 50 тисяч підписників, а Дарини – понад 60 тисяч. Зауважимо, що вони не відмовились від мови ворога у публічному просторі навіть після початку повномасштабного вторгнення. Сестри також мають канал на ютубі (понад 79 тисяч підписників), де спілкуються українською.

Попри те, що Бурковські не один раз виходили з комунікацією, що Sister's Aroma не працює в Росії після початку повномасштабного вторгнення, їх досі критикують у мережі:

"Не розумію, чому їх продовжують купувати після всіх зашкварів. Коли бачу все більше корнерів в ТЦ, дівчат з пакетами й фото в соцмережах – хочеться кричати".

"Не розумію, як його можна купувати, постійні скандали. І з самим брендом, і з засновницями. Продаж продукції на болотах ще триває, ці дві обожнюють Арестовича, жахлива якість".

У мережі критикують бренд Sister's Aroma / Скриншоти з Threads

Нагадаємо, сьогодні у мережі розгорівся скандал зі співзасновницею бренду Sister's Aroma Юлією Бурковською. Одна з користувачок помітила, що вона лайкнула допис путіністки Вікторії Боні.