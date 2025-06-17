Юлія та Дарина заснували Sister's Aroma вже коли тривала російсько-українська війна, але продовжували працювати в Росії та тимчасово окупованому Криму. Після 24 лютого 2022 року, як заявляли жінки, вони повністю припинили співпрацю з країною-терористкою. Більше читайте у матеріалі Show 24.

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Юлія та Дарина Бурковські ніколи не планували створювати спільний бізнес. Однак влітку 2017 року у Флоренції сестри побачити стильні аромати для дому та зрозуміли, що хочуть працювати саме з такою продукцією.

Культуру ароматів для дому почали розвивати одними з перших в Україні, пам'ятаємо, що найчастішим запитанням від перших клієнтів було: як правильно ними користуватися і що робити з паличками, а тепер про це знають всі,
– розповіли Бурковскі в інтерв'ю журналу Elle.

Згодом бренд почав розширювати продуктову лінійку. Наразі на сайті представлені парфуми, доглядова косметика для обличчя та тіла, аксесуари, подарункові набори, товари для тварин тощо.

Sister's AromaМеню бренду Sister's Aroma / Скриншот з сайту

До початку повномасштабного вторгнення бренд Sister's Aroma працював на території Росії та тимчасово окупованому Криму. Після 24 лютого 2022 року Бурковські заявили, що припинили співпрацювати з агресором.

Ми зазнали великих втрат, але, попри це, не зробили після цієї дати жодної фінансової операції на території Росії,
– розповідали сестри.

Водночас навіть після початку повномасштабного вторгнення продукцію бренду можна було побачити в магазинах Росії, а на Google Maps були позначки Sister's Aroma: в Краснодарі та Єкатеринбурзі.

У коментарі 24 Каналу компанія наголосила, що складів в Росії не має та не представлена там. Представники бренду додали, що їхня продукція офіційно не могла потрапити на територію агресора, однак зауважили, що "не можуть проконтролювати спекулятивні продажі".

На інстаграм-сторінці Sister's Aroma можна побачити, що після початку повномасштабного вторгнення бренд перераховує кошти на благодійність, зокрема на фонд Сергія Притули, Маші Єфросиніної й "Повернись живим".

Нещодавно бренд також став патроном благодійного фонду "Шанс на зміни".

Ми, як бізнес, співпрацюємо з фондом на постійній основі та готуємо спільні ініціативи для підлітків – вони направлені на пошук своїх сильних сторін та допомогу в виборі професії. У межах партнерства команда Sister's Aroma знайомить підлітків з внутрішніми процесами – від постачання до створення креативів,
– йдеться у дописі бренду.

Судячи з соціальних мереж Бурковських, вони частіше перебувають за кордоном, однак приїжджають в Україну.

Інстаграм-сторінка Юлії налічує понад 50 тисяч підписників, а Дарини – понад 60 тисяч. Зауважимо, що вони не відмовились від мови ворога у публічному просторі навіть після початку повномасштабного вторгнення. Сестри також мають канал на ютубі (понад 79 тисяч підписників), де спілкуються українською.

Попри те, що Бурковські не один раз виходили з комунікацією, що Sister's Aroma не працює в Росії після початку повномасштабного вторгнення, їх досі критикують у мережі:

  • "Не розумію, чому їх продовжують купувати після всіх зашкварів. Коли бачу все більше корнерів в ТЦ, дівчат з пакетами й фото в соцмережах – хочеться кричати".
  • "Не розумію, як його можна купувати, постійні скандали. І з самим брендом, і з засновницями. Продаж продукції на болотах ще триває, ці дві обожнюють Арестовича, жахлива якість".

У мережі критикують бренд Sister's Aroma / Скриншоти з Threads

Нагадаємо, сьогодні у мережі розгорівся скандал зі співзасновницею бренду Sister's Aroma Юлією Бурковською. Одна з користувачок помітила, що вона лайкнула допис путіністки Вікторії Боні.