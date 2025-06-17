Юлия и Дарья основали Sister's Aroma уже когда продолжалась российско-украинская война, но продолжали работать в России и временно оккупированном Крыму. После 24 февраля 2022 года, как заявляли женщины, они полностью прекратили сотрудничество со страной-террористкой. Больше читайте в материале Show 24.

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Как сестры Бурковские создали совместный бизнес

Юлия и Дарья Бурковские никогда не планировали создавать совместный бизнес. Однако летом 2017 года во Флоренции сестры увидели стильные ароматы для дома и поняли, что хотят работать именно с такой продукцией.

Культуру ароматов для дома начали развивать одними из первых в Украине, помним, что самым частым вопросом от первых клиентов было: как правильно ими пользоваться и что делать с палочками, а теперь об этом знают все,

– рассказали Бурковские в интервью журналу Elle.

Со временем бренд начал расширять продуктовую линейку. Сейчас на сайте представлены духи, уходовая косметика для лица и тела, аксессуары, подарочные наборы, товары для животных и тому подобное.

Меню бренда Sister's Aroma / Скриншот с сайта

Работа в России и прекращение сотрудничества

До начала полномасштабного вторжения бренд Sister's Aroma работал на территории России и временно оккупированном Крыму. После 24 февраля 2022 года Бурковские заявили, что прекратили сотрудничать с агрессором.

Мы понесли большие потери, но, несмотря на это, не сделали после этой даты ни одной финансовой операции на территории России,

– рассказывали сестры.

В то же время даже после начала полномасштабного вторжения продукцию бренда можно было увидеть в магазинах России, а на Google Maps были отметки Sister's Aroma: в Краснодаре и Екатеринбурге.

В комментарии 24 Канала компания отметила, что складов в России не имеет и не представлена там. Представители бренда добавили, что их продукция официально не могла попасть на территорию агрессора, однако заметили, что "не могут проконтролировать спекулятивные продажи".

На инстаграм-странице Sister's Aroma можно увидеть, что после начала полномасштабного вторжения бренд перечисляет средства на благотворительность, в частности на фонд Сергея Притулы, Маши Ефросининой и "Вернись живым".

Недавно бренд также стал патроном благотворительного фонда "Шанс на перемены".

Мы, как бизнес, сотрудничаем с фондом на постоянной основе и готовим совместные инициативы для подростков – они направлены на поиск своих сильных сторон и помощь в выборе профессии. В рамках партнерства команда Sister's Aroma знакомит подростков с внутренними процессами – от поставки до создания креативов,

– говорится в заметке бренда.

Где сейчас сестры Бурковские

Судя по социальным сетям Бурковских, они чаще находятся за границей, однако приезжают в Украину.

Инстаграм-страница Юлии насчитывает более 50 тысяч подписчиков, а Дарьи – более 60 тысяч. Заметим, что они не отказались от языка врага в публичном пространстве даже после начала полномасштабного вторжения. Сестры также имеют канал на ютубе (более 79 тысяч подписчиков), где общаются на украинском.

Несмотря на то, что Бурковские не раз выходили с коммуникацией, что Sister's Aroma не работает в России после начала полномасштабного вторжения, их до сих пор критикуют в сети:

"Не понимаю, почему их продолжают покупать после всех зашкваров. Когда вижу все больше корнеров в ТЦ, девушек с пакетами и фото в соцсетях – хочется кричать".

"Не понимаю, как его можно покупать, постоянные скандалы. И с самим брендом, и с основательницами. Продажа продукции на болотах еще продолжается, эти две обожают Арестовича, ужасное качество".

В сети критикуют бренд Sister's Aroma / Скриншоты с Threads

Напомним, сегодня в сети разгорелся скандал с соучредителем бренда Sister's Aroma Юлией Бурковской. Одна из пользовательниц заметила, что она лайкнула сообщение путинистки Виктории Бони.