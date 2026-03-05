П'яну Брітні Спірс заарештували в США
- Брітні Спірс була заарештована у США за водіння в нетверезому стані та звільнена після оформлення арешту, а судове засідання заплановано на 4 травня.
- Після арешту Брітні Спірс видалила свій акаунт у соцмережах.
У США в стані алкогольного сп'яніння заарештували відому співачку Брітні Спірс.
Про це повідомило видання Variety. Знаменитість звинувачують у водінні напідпитку.
Вас також може зацікавити Рештки тіла, які знайшли на Балі, належать зниклому хлопцю Єви Мішалової, – ЗМІ
Правоохоронці Каліфорнійського дорожнього патруля затримали Брітні Спірс близько 21:30. Оформлення після арешту відбулося вже рано вранці у четвер – приблизно о 03:00. Згодом артистку звільнили, а розгляд її справи в суді запланований на 4 травня.
BBC звернуло увагу на те, що, на тлі цього інциденту Брітні Спірс видалила свій акаунт у соцмережах.
Для довідки! Світову популярність Брітні Спірс принесли її треки Baby One More Time, Toxic, Oops!... I Did It Again, Gimme More та інші.
Кого ще з зірок затримували через водіння в нетверезому стані?
У 2023 році ДТП напідпитку спричинив український актор театру та кіно Остап Ступка. Він наїхав на припаркований автомобіль, у якому перебував 38-річний чоловік. Внаслідок зіткнення потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму й травми живота. Ступка розповідав, що всі питання з потерпілим вони врегулювали, а сам по місту він тепер пересувається на таксі.
У червні 2024 року через водіння у нетверезому стані на острові Лонг-Айленд у Нью-Йорку був затриманий американський співак Джастін Тімберлейк. "Його очі були налиті кров'ю та скляними, з його рота виходив сильний запах алкогольного напою, він не міг зосередити увагу, у нього була уповільнена мова, він хитався на ногах і погано показав усі стандартизовані польові тести на тверезість", – йдеться у судових документах, як писало видання Associated Press.