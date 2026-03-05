П'яну Брітні Спірс заарештували в США

У США в стані алкогольного сп'яніння заарештували відому співачку Брітні Спірс.

Про це повідомило видання Variety. Знаменитість звинувачують у водінні напідпитку.

Правоохоронці Каліфорнійського дорожнього патруля затримали Брітні Спірс близько 21:30. Оформлення після арешту відбулося вже рано вранці у четвер – приблизно о 03:00. Згодом артистку звільнили, а розгляд її справи в суді запланований на 4 травня.

BBC звернуло увагу на те, що, на тлі цього інциденту Брітні Спірс видалила свій акаунт у соцмережах.

Для довідки! Світову популярність Брітні Спірс принесли її треки Baby One More Time, Toxic, Oops!... I Did It Again, Gimme More та інші.

Кого ще з зірок затримували через водіння в нетверезому стані?