7 березня, 11:19
На тлі сімейної драми: Бруклін Бекхем проігнорував показ мами на Тижні моди в Парижі

Марія Примич
Основні тези
  • Вікторія Бекхем презентувала свою осінню колекцію 2026 року під час Тижня моди в Парижі.
  • На показі були присутні її чоловік Девід Бекхем і троє їхніх дітей, але відсутній старший син Бруклін та його дружина.

Під час Тижня моди в Парижі відбувся показ Вікторії Бекхем. Модельєрку підтримали всі члени родини, окрім старшого сина Брукліна.

6 березня Вікторія презентувала осінню колекції 2026 року. На показі були присутні її чоловік Девід Бекхем, а також троє їхніх дітей: сини Ромео та Круз і донька Гарпер, пише People.

Старшого сина Вікторія та Девіда Бекхемів, Брукліна, та його дружини, акторки й модель Ніколи Пельтц, не було в першому ряду. Інші члени родини обрали для заходу стильні образи.

Девід одягнув чорний костюм, який гармонійно поєднувався з образом Гарпер. Ромео з'явився у шкіряній куртці та штанах кольору хакі, а Круз обрав яскраву помаранчево-фіолетову сорочку зі світло-блакитними штанами.

Вікторія Бекхем показалася в елегантному костюмі графітового кольору, а під низ одягла білу футболку. Свій образ вона доповнила годинником, зробила легкий макіяж і розпустила волосся.

Дякую, що завжди були поруч, щоб підтримувати мене. Я так вас усіх люблю, 
– написала модельєрка в інстаграмі.

Родина Бекхемів / Фото з інстаграму Вікторії Бекхем

Що відомо про сімейну драму Бекхемів?

  • 19 січня Бруклін Бекхем уперше заговорив про конфлікт з батьками, хоча чутки про це ходили в мережі вже давно. Хлопець заявив, що не хоче миритися з родиною.

  • Первісток Бекхемів стверджує, що батьки намагалися зруйнувати його стосунки та весілля з Ніколою Пельц. За словами Брукліна, родина зневажає його дружину.

  • Старший син Бекхемів зізнався, що батьки контролювали його більшу частину життя. Він поділився, що виріс з "непереборною тривогою", яка зникла, коли покинув сім'ю.

  • Пізніше інсайдер повідомив, що Девід та Вікторія бояться втратити сина, тож приймуть Брукліна назад у родину, коли він захоче. Джерело додало, що Бекхеми були дуже засмучені через заяву первістка.

  • 4 березня Брукліну Бекхему виповнилось 27 років. Попри конфлікт, батьки привітали сина з днем народження в інстаграмі й поділились архівними сімейними фото.