Девід Бекхем порушив мовчання після резонансної заяви сина про конфлікт у родині

Старший син Девіда та Вікторії Бекхемів зробив резонансну заяву про стосунки з родиною, зруйнувавши ілюзію про ідеальну сім'ю.

Після цього його батька став гостем програми Squawk Box на каналі CNBC. В ефірі він поділився думками про соціальні мережі та їхній вплив на дітей.

Девід Бекхем заявив, що соціальні мережі можуть мати, як хороший, так і поганий вплив, тому важливо використовувати їх свідомо.

Мені вдалося використати свою платформу та аудиторію для підтримки ЮНІСЕФ. І це стало найпотужнішим інструментом, щоб привертати увагу людей до того, що відбувається з дітьми в усьому світі,

– зазначив Девід Бекхем.

Для довідки! З 2005 року футболіст є Послом доброї волі ЮНІСЕФ. Він підтримує ініціативи, пов'язані з освітою, безпекою та здоров'ям дітей.

Спортсмен зауважив, що і своїх дітей намагався навчити усвідомлено користуватися соціальними мережами.

Вони роблять помилки, але діти мають право на помилки. Саме так вони вчаться. Іноді потрібно дозволити їм зробити ці помилки,

– додав чоловік.

Програма Squawk Box за участі Девіда Бекхема: дивіться відео онлайн

До речі, онлайн-видання OK!, посилаючись на власні джерела, стверджує, що Вікторія Бекхем, розбита горем після гучної заяви Брукліна.

