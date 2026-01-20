Укр Рус
Девід Бекхем порушив мовчання після резонансної заяви сина про конфлікт у родині
20 січня, 22:00
2

Девід Бекхем порушив мовчання після резонансної заяви сина про конфлікт у родині

Софія Хомишин
Основні тези
  • Девід Бекхем поділився своїми думками про вплив соціальних мереж на дітей, зауваживши, що важливо використовувати їх свідомо.
  • Напередодні його старший син Бруклін в інстаграм-сторіс звинуватив батьків у контролі та в тому, що їхня "ідеальна сім'я" була створена для збереження репутації бренду Beckham.

Старший син Девіда та Вікторії Бекхемів зробив резонансну заяву про стосунки з родиною, зруйнувавши ілюзію про ідеальну сім'ю.

Після цього його батька став гостем програми Squawk Box на каналі CNBC. В ефірі він поділився думками про соціальні мережі та їхній вплив на дітей.

Девід Бекхем заявив, що соціальні мережі можуть мати, як хороший, так і поганий вплив, тому важливо використовувати їх свідомо.

Мені вдалося використати свою платформу та аудиторію для підтримки ЮНІСЕФ. І це стало найпотужнішим інструментом, щоб привертати увагу людей до того, що відбувається з дітьми в усьому світі,
– зазначив Девід Бекхем. 

Для довідки! З 2005 року футболіст є Послом доброї волі ЮНІСЕФ. Він підтримує ініціативи, пов'язані з освітою, безпекою та здоров'ям дітей.

Спортсмен зауважив, що і своїх дітей намагався навчити усвідомлено користуватися соціальними мережами.

Вони роблять помилки, але діти мають право на помилки. Саме так вони вчаться. Іноді потрібно дозволити їм зробити ці помилки,
– додав чоловік. 

Програма Squawk Box за участі Девіда Бекхема: дивіться відео онлайн

До речі, онлайн-видання OK!, посилаючись на власні джерела, стверджує, що Вікторія Бекхем, розбита горем після гучної заяви Брукліна.

Що Бруклін Бекхем сказав про стосунки з батьками?

  • Він заявив, що більше не планує жити під контролем родини й не планує з ними миритися.
  • Старший син Девіда та Вікторії Бекхемів повідомив, що його батьки роками формували потрібний образ "ідеальної родини" в медіа і готові на все, щоб зберегти власну репутацію в пресі.
  • За словами Брукліна, в сім'ї завжди на першому місці був бренд Beckham, а "любов" часто вимірювалася публічною активністю – дописами в соцмережах, спільними показовими фотосесіями та сімейними заходами.
  • Також хлопець розповів, що батьки намагалися зруйнувати в його стосунки з Ніколою Пельц.
  • Зараз же Бруклін та його дружина прагнуть до приватного, спокійного та щасливого життя.