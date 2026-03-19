Чака Норріса забрала швидка на Гаваях: у якому стані актор

Американський актор Чак Норріс був несподівано госпіталізований 19 березня. Це сталося під час його перебування на Гаваях.

Про це пише Tmz.

Цікаво Шлю вам побажання миру та спокою, – Роберт Де Ніро звернувся до українців

У якому стані Чак Норріс зараз?

Обізнані джерела повідомили журналістам, що 18 – 19 березня на острові Кауаї сталася "невідкладна медична ситуація", внаслідок якої Чак Норріс потрапив до лікарні.

Наразі причина, через яку актор опинився у лікарні, невідома, проте, за словами співрозмовників, наразі Чак Норріс перебуває у гарному стані.

Напередодні госпіталізації актор перебував на одному з гавайських островів, де займався тренуванням. Друг Чака, який розмовляв з ним телефоном, зазначив, що актор був у гарному настрої та жартував.

Чим відзначився Чак Норріс у кіно?