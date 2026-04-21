Люба мамо, – Чарльз III виступив з емоційною промовою у 100-й день народження Єлизавети II

Король Чарльз III записав особисте відеозвернення. Він вшанував пам'ять матері, королеви Єлизавети II, у зворушливій промові.

У вівторок, 21 квітня, британська королівська родина відзначає важливий день. Єлизаветі II могло б виповнитися 100 років. З цієї нагоди Чарльз III виголосив промову, пише BBC.

Король записав це відео у Балморалі на початку місяця. У ролику зібрано чимало архівних кадрів з Єлизаветою II.

Чарльз III зазначив, що попри будь-які зміни та трансформацію, королева залишалась непохитною і відданою своєму народу. Монарх поділився, що одні можуть пам'ятати Єлизавету II за важливі історичні моменти, хтось – за особисту зустріч або просто "добре слово, яке підіймало настрій".

Чарльз III згадав і останні роки життя матері та як вона запам'яталась багатьом з ролика з ведмежам Паддінгтоном.

Король додав, що королева могла б бути "стривожена" тим часом, у якому зараз живе людство. Однак він завжди поділяв її цінності та думки про те, що "добро завжди перемагатиме, а яскравий світанок ніколи не за горами".

Монарх закликав інших наслідувати приклад королеви та прагнути до кращого та щасливішого майбутнього.

Бог благословить вас, люба мамо. Ви назавжди залишитеся у наших серцях та молитвах,

– підсумував король.

