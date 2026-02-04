Ченнінг Татум повідомив про проблеми зі здоров'ям і показав фото з лікарні
- Ченнінг Татум переніс операцію на плечі через серйозну травму суглоба.
- Актор поділився рентгенівськими знімками до та після операції, але не розкрив деталі, як саме отримав травму.
Голлівудський актор Ченнінг Татум стривожив шанувальників новим знімком, на якому позує в лікарні. Зірка фільмів зізнався про серйозну травму.
Ченнінг Татум повідомив, що переніс операцію. Він показав фото з лікарняної палати на своїй сторінці в інстаграмі.
До слова Сабріна Карпентер виступила на Греммі-2026 у капелюсі від Руслана Багінського
Просто ще один день. Ще один виклик. Цей буде непростим. Але байдуже, поїхали, – написав актор.
Зірка Голлівуду отримав серйозну травму суглоба. Щоб виправити ситуацію, знадобилося хірургічне втручання на плечі.
Ченнінг Татум показав рентгенівські знімки до та після операції.
Плече актора до операції / Фото з інстаграму Ченнінга Татума
Актор не став розповідати, що стало причиною травми. Але відомо, що Ченнінг Татум доволі часто виконує самостійно різноманітні трюки у фільмах.
Плече актора після операції / Фото з інстаграму Ченнінга Татума
Раніше Ченнінг Татум розповідав для Variety, що зазнав травми після зйомок фільму "Месники: Судний день", прем'єра якого відбудеться у грудні 2026 року. Актор з'явився на інтерв'ю, кульгаючи, а його дублеру довелось забрати на себе чимало складних сцен у фільмі.
Які світові зірки мають проблеми зі здоров'ям?
- Зірка фільму "Міцний горішок" Брюс Вілліс хворіє на лобно-скроневу деменцію, однак сам цього не усвідомлює. Неврологічне захворювання, яке виявили у 2023 році, прогресує. Зараз актор живе у спеціальному будинку з цілодобовим доглядом неподалік від своєї сім'ї. Він впізнає близьких, але з кожним днем дедалі складніше.
- Леді Сара Маккоркодейл, сестра принцеси Діани, ще минулого року потрапила до лікарні через серйозну травму. Причиною стало те, що вона впала з коня. Ймовірно, тітка принца Вільяма вже одужала.