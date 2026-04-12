Подарунок на свята, – Олена Кравець розчулила зустріччю дітей з татом-військовим

Восени минулого року чоловік Олени Кравець долучився до війська. Тому з того періоду сім'я збирається у повному складі вже не так часто, як раніше. Але з нагоди великодніх свят родина акторки нарешті возз'єдналася.

Чоловік Олени Кравець напередодні Великодня приїхав додому. Зворушливим відео акторка поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.

Сергій Кравець зробив дітям сюрприз. Він раптово зайшов у кімнату до дітей – а ті зраділи, коли побачили тата, й побігли його обіймати.

Найкращий подарунок на свята,

– підписала ролик Олена Кравець.

Зазначимо, Олена та Сергій Кравець перебувають у шлюбі близько 24 років. Вони виховують трьох дітей - старшу доньку Марію та двійнят Івана та Катерину.

