Подарунок на свята, – Олена Кравець розчулила зустріччю дітей з татом-військовим
- Чоловік Олени Кравець, Сергій, служить в армії. З нагоди великодніх свят родина возз'єдналася, коли він зробив сюрприз дітям.
- Олена та Сергій Кравець у шлюбі близько 24 років, Сергій долучився до війська в жовтні 2025 року, що змінило їхні стосунки.
Восени минулого року чоловік Олени Кравець долучився до війська. Тому з того періоду сім'я збирається у повному складі вже не так часто, як раніше. Але з нагоди великодніх свят родина акторки нарешті возз'єдналася.
Чоловік Олени Кравець напередодні Великодня приїхав додому. Зворушливим відео акторка поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.
Сергій Кравець зробив дітям сюрприз. Він раптово зайшов у кімнату до дітей – а ті зраділи, коли побачили тата, й побігли його обіймати.
Найкращий подарунок на свята,
– підписала ролик Олена Кравець.
Чоловік Олени Кравець зробив сюрприз дітям на свята: відео
Зазначимо, Олена та Сергій Кравець перебувають у шлюбі близько 24 років. Вони виховують трьох дітей - старшу доньку Марію та двійнят Івана та Катерину.
Що відомо про службу чоловіка Олени Кравець?
- Раніше Сергій Кравець був продюсером "Кварталу 95". Згодом почав займатися виробництвом фільмів та інтернет-проєктами.
- У жовтні 2025 року Сергій Кравець долучився до війська. Про це Олена вперше розповіла лиш близько місяця тому в інтерв'ю телеведучій Маші Єфросиніній.
- Це рішення чоловіка кардинально змінило їхні стосунки. За словами Олени Кравець, тепер в її чоловіка змінилась картина світу та певні цінності.
- Вперше публіка дізналася про службу Сергія Кравця у лютому 2026. Тоді він без попередження завітав на виставу дружини. Це сталось 14 лютого – у День всіх закоханих.
Часті питання
Що сталося напередодні Великодня в родині Олени Кравець?
Чоловік Олени Кравець, Сергій, зробив дітям сюрприз, раптово приїхавши додому. Діти зраділи, побачивши батька, і побігли його обіймати. Олена поділилася зворушливим відео на своїй сторінці в Instagram.
Яка професійна діяльність Сергія Кравця до його служби у війську?
Раніше Сергій Кравець був продюсером 'Кварталу 95', а потім зайнявся виробництвом фільмів та інтернет-проєктів.
Як служба у війську вплинула на стосунки Олени та Сергія Кравець?
Служба у війську кардинально змінила їхні стосунки. Олена зазначила, що в її чоловіка змінилась картина світу та певні цінності.