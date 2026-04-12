12 квітня, 12:15
Подарунок на свята, – Олена Кравець розчулила зустріччю дітей з татом-військовим

Марія Касій
Основні тези
  • Чоловік Олени Кравець, Сергій, служить в армії. З нагоди великодніх свят родина возз'єдналася, коли він зробив сюрприз дітям.
  • Олена та Сергій Кравець у шлюбі близько 24 років, Сергій долучився до війська в жовтні 2025 року, що змінило їхні стосунки.

Восени минулого року чоловік Олени Кравець долучився до війська. Тому з того періоду сім'я збирається у повному складі вже не так часто, як раніше. Але з нагоди великодніх свят родина акторки нарешті возз'єдналася.

Чоловік Олени Кравець напередодні Великодня приїхав додому. Зворушливим відео акторка поділилась на своїй сторінці в інстаграмі

Сергій Кравець зробив дітям сюрприз. Він раптово зайшов у кімнату до дітей – а ті зраділи, коли побачили тата, й побігли його обіймати. 

Найкращий подарунок на свята, 
– підписала ролик Олена Кравець. 

Зазначимо, Олена та Сергій Кравець перебувають у шлюбі близько 24 років. Вони виховують трьох дітей - старшу доньку Марію та двійнят Івана та Катерину. 

Що відомо про службу чоловіка Олени Кравець? 

  • Раніше Сергій Кравець був продюсером "Кварталу 95". Згодом почав займатися виробництвом фільмів та інтернет-проєктами.
  • У жовтні 2025 року Сергій Кравець долучився до війська. Про це Олена вперше розповіла лиш близько місяця тому в інтерв'ю телеведучій Маші Єфросиніній.
  • Це рішення чоловіка кардинально змінило їхні стосунки. За словами Олени Кравець, тепер в її чоловіка змінилась картина світу та певні цінності.
  • Вперше публіка дізналася про службу Сергія Кравця у лютому 2026. Тоді він без попередження завітав на виставу дружини. Це сталось 14 лютого – у День всіх закоханих.

