Фронтмен Måneskin заручився з коханою після 2 років стосунків
- Фронтмен гурту Måneskin Даміано Давид підтвердив заручини з актрисою та співачкою Дав Камерон, опублікувавши фото з обручкою з діамантом.
- Чутки про їхні стосунки з'явилися восени 2023 року, а в лютому 2024 року пара підтвердила їх на церемонії вручення премії Греммі.
Тривалий час в мережі ходили чутки про те, що фронтмен відомого італійського гурту Måneskin, Даміано Давид, зробив пропозицію своїй дівчині, актрисі та співачці Дав Камерон. Лише зараз пара підтвердила цю інформацію.
Даміано опублікував серію фото з коханою, де видно її обручку з великим діамантом. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку музиканта.
Даміано виставив світлини, де обіймає та цілує Дав. Пара на цих кадрах має закоханий вигляд. Крім того, артист показав і фотографію їхніх каблучок.
Це буде прекрасний рік,
– написав Давид під публікацією.
Зауважимо, що ще в жовтні 2025 року видання TMZ отримало інсайдерську інформацію про те, що соліст Måneskin освідчився своїй дівчині. Водночас тоді Даміано й Дав ніяк не коментували цю інформацію.
Що відомо про стосунки Даміано Давида та Дав Камерон?
- Про роман співака й акторки заговорили восени 2023 року. Саме тоді Дав помітили на концерті гурту Måneskin у Нью-Йорку.
- Згодом пару неодноразово бачили разом папараці. Наприклад, їх сфотографували під час романтичного відпочинку на пляжі в Сіднеї, що лише підігріло інтерес публіки.
- У лютому 2024 року Даміано та Дав підтвердили свої стосунки, з'явившись разом на церемонії вручення премії Греммі.
- А 9 жовтня 2025 року вони відсвяткували другу річницю своїх стосунків.