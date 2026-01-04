Фронтмен Måneskin заручився з коханою після 2 років стосунків

Тривалий час в мережі ходили чутки про те, що фронтмен відомого італійського гурту Måneskin, Даміано Давид, зробив пропозицію своїй дівчині, актрисі та співачці Дав Камерон. Лише зараз пара підтвердила цю інформацію.

Даміано опублікував серію фото з коханою, де видно її обручку з великим діамантом. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку музиканта.

Даміано виставив світлини, де обіймає та цілує Дав. Пара на цих кадрах має закоханий вигляд. Крім того, артист показав і фотографію їхніх каблучок.

Це буде прекрасний рік,

– написав Давид під публікацією.

Зауважимо, що ще в жовтні 2025 року видання TMZ отримало інсайдерську інформацію про те, що соліст Måneskin освідчився своїй дівчині. Водночас тоді Даміано й Дав ніяк не коментували цю інформацію.

Що відомо про стосунки Даміано Давида та Дав Камерон?