Розійшовся з Горбачовою та планує повернення "НеАнгели": де зараз Юрій Нікітін

Юрій Нікітін багато років працює в українському шоубізнесі та стоїть за відомими музичними проєктами. Останніми роками його життя помітно змінилося. Що відомо про продюсера сьогодні.

Нікітін – один із відомих українських музичних продюсерів, чиє ім'я пов'язане з багатьма популярними артистами. Однак останніми роками він рідше з'являється в українському інформаційному просторі. 24 Канал розповідає, де зараз продюсер, чим він займається та що відомо про його життя.

Чому Юрій Нікітін переїхав до США

Юрій Нікітін разом із родиною переїхав до США влітку 2021 року, ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Тоді головною причиною рішення стала музична кар'єра старшої доньки Поліни. Батьки хотіли підтримати її прагнення розвиватися в музиці та спробувати себе на американському ринку.

Після переїзду продюсер оселився в Лос-Анджелесі. Відстань від України не означала, що він повністю залишив музичну індустрію, у якій працював десятиліттями. Нікітін продовжував займатися професійними справами, хоча формат його роботи змінився.

У червні 2026 року в інтерв'ю Славі Дьоміну продюсер розповів про життя в США, свої творчі плани та ставлення до повернення в Україну. Зокрема, він пояснив, що наразі не бачить для себе підстав повертатися.

Що Юрій Нікітін говорить про повернення в Україну

У розмові зі Славою Дьоміним продюсер пояснив, що його не влаштовують певні суспільні проблеми в Україні, зокрема корупція. За його словами, ці обставини впливають на його рішення залишатися за кордоном.

Водночас Нікітін наголосив на важливості єдності українців під час війни та небажанні своїми висловлюваннями посилювати розбіжності в суспільстві.

Чим зараз займається продюсер

У червні 2026 року Нікітін розповів про новий проєкт State of Love. Його ідея пов'язана з популяризацією України у світі через музику. Ще одна новина стосувалася його співпраці з KAZKA. Продюсер зазначив, що співпраця ще не завершена, і наголосив на значному потенціалі колективу. На його думку, попереду в гурту ще чимало можливостей для розвитку. Саме за його участю розвивалася кар'єра колективу, зокрема після виходу пісні "Плакала", що здобула популярність далеко за межами України.

Окрім цього, продюсер заговорив про можливе повернення двох відомих проєктів – "НеАнгели" та NikitA. Обидва гурти свого часу мали впізнаваний образ і власну аудиторію, а їхні пісні стали частиною української попмузики.

Нікітін заявив про намір відновити ці колективи й розповів про пошук можливостей для їхнього повернення. Зокрема, йшлося про кастинг для нового складу "НеАнгелів" і фінансову підтримку для відновлення NikitA.

Водночас Даша Астаф’єва, яка була учасницею NikitA, нещодавно в новому інтерв'ю 24 Каналу розповіла, чому їй не вдалося домовитися з продюсером про повернення гурту. За словами співачки, вона пропонувала перекласти старі пісні українською мовою, однак її бачення майбутнього проєкту не збіглося з планами Нікітіна.

Я неодноразово пропонувала перекласти ці пісні українською і заспівати їх, але Юрій, як завжди, чекає нагоди створити новий гурт NikitA. Оце я дуже сильно не вірю, адже не уявляю гурт NikitA без його учасниць. На жаль, цього разу наші інтереси не збіглися,

– поділилася Астаф’єва.

Що відомо про особисте життя

Поки продюсер будує плани щодо нових музичних проєктів, в його особистому житті відбувся непростий період. Улітку 2025 року стало відомо про розрив Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової, з якою він був пов'язаний багато років.

Їхня історія почалася наприкінці 1990-х. Нікітін побачив Горбачову на фестивалі "Таврійські ігри" й закохався в неї. Згодом їхні стосунки переросли в сім'ю, у якій народилися дві доньки – Поліна та Серафима.

Пара вперше одружилася у 2007 році, але вже у 2009-му розлучилася. Через два роки колишнє подружжя відновило стосунки, а у 2016 році знову зіграло весілля. Проте згодом вони вирішили розійтися.

Нікітін в інтерв'ю розповів, що процес офіційного розлучення ще триває. За словами продюсера, між ними немає суперечок щодо поділу майна, однак залишаються побутові та юридичні питання, які потрібно владнати.

Нікітін також зізнався, що йому знадобився час, аби остаточно відпустити колишню дружину. Після тривалих стосунків це не могло статися миттєво. Водночас на момент розмови він зазначав, що не перебуває в нових стосунках і почувається добре.

За роки роботи з Юрієм Нікітіним "НеАнгели" стали одним із найвпізнаваніших гуртів української попсцени, однак як після розпаду колективу змінилися долі Слави Камінської та Вікторії Смеюхи.