Разошелся с Горбачевой и планирует возвращение "НеАнгелы": где сейчас Юрий Никитин

Никитин – один из известных украинских музыкальных продюсеров, чье имя связано со многими популярными артистами. Однако в последние годы он реже появляется в украинском информационном пространстве. 24 Канал рассказывает, где сейчас находится продюсер, чем он занимается и что известно о его жизни.

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Почему Юрий Никитин переехал в США

Юрий Никитин вместе с семьей переехал в США летом 2021 года, еще до начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Тогда главной причиной этого решения стала музыкальная карьера старшей дочери Полины. Родители хотели поддержать ее стремление развиваться в музыке и попробовать свои силы на американском рынке.

После переезда продюсер обосновался в Лос-Анджелесе. Расстояние от Украины не означало, что он полностью оставил музыкальную индустрию, в которой работал десятилетиями. Никитин продолжал заниматься профессиональными делами, хотя формат его работы изменился.

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В июне 2026 года в интервью Славе Демину продюсер рассказал о жизни в США, своих творческих планах и отношении к возвращению в Украину. В частности, он пояснил, что пока не видит для себя причин возвращаться.

Что Юрий Никитин говорит о возвращении в Украину

В беседе со Славой Деминым продюсер объяснил, что ему не нравятся определенные общественные проблемы в Украине, в частности коррупция. По его словам, эти обстоятельства влияют на его решение оставаться за границей.

В то же время Никитин подчеркнул важность единства украинцев во время войны и нежелание своими высказываниями усугублять разногласия в обществе.

Чем сейчас занимается продюсер

В июне 2026 года Никитин рассказал о новом проекте State of Love. Его идея связана с популяризацией Украины в мире через музыку. Еще одна новость касалась его сотрудничества с KAZKA. Продюсер отметил, что сотрудничество еще не завершено, и отметил значительный потенциал коллектива. По его мнению, впереди группе еще немало возможностей для развития. Именно с его участием развивалась карьера коллектива, в частности после выхода песни "Плакала", получившей популярность далеко за пределами Украины.

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Кроме того, продюсер заговорил о возможном возвращении двух известных проектов – "НеАнгелы" и NikitA. Обе группы в свое время имели узнаваемый образ и собственную аудиторию, а их песни стали частью украинской поп-музыки.

Никитин заявил о намерении возродить эти коллективы и рассказал о поиске возможностей для их возвращения. В частности, речь шла о кастинге для нового состава "НеАнгелов" и финансовой поддержке для возрождения NikitA.

В то же время Даша Астафьева, которая была участницей "NikitA", недавно рассказала, почему ей не удалось договориться с продюсером о возвращении группы. По словам певицы, она предлагала перевести старые песни на украинский язык, однако ее видение будущего проекта не совпало с планами Никитина.

Я неоднократно предлагала перевести эти песни на украинский и спеть их, но Юрий, как всегда, ждет возможности создать новую группу NikitA. Вот в это я очень сильно не верю, ведь не представляю группу NikitA без ее участниц. К сожалению, в этот раз наши интересы не совпали– поделилась Астафьева.

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Что известно о личной жизни

Пока продюсер строит планы относительно новых музыкальных проектов, в его личной жизни наступил непростой период. Летом 2025 года стало известно о разрыве Юрия Никитина и Ольги Горбачевой, с которой он был связан много лет.

Их история началась в конце 1990-х. Никитин увидел Горбачеву на фестивале "Таврийские игры" и влюбился в нее. Впоследствии их отношения переросли в семью, в которой родились две дочери – Полина и Серафима.

Пара впервые поженилась в 2007 году, но уже в 2009-м развелась. Через два года бывшие супруги возобновили отношения, а в 2016 году снова сыграли свадьбу. Однако впоследствии они решили расстаться.

Никитин в интервью рассказал, что процесс официального развода еще продолжается. По словам продюсера, между ними нет споров по поводу раздела имущества, однако остаются бытовые и юридические вопросы, которые нужно уладить.

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Никитин также признался, что ему понадобилось время, чтобы окончательно отпустить бывшую жену. После длительных отношений это не могло произойти мгновенно. В то же время на момент разговора он отмечал, что не состоит в новых отношениях и чувствует себя хорошо.

За годы работы с Юрием Никитиным "НеАнгелы" стали одной из самых известных групп украинской попсцены, однако как после распада коллектива изменились судьбы Славы Каминской и Виктории Смеюхи.