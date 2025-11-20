Після розлучення: Камалія здивувала, де зараз живе її ексчоловік Захур

У шлюбі із Захуром співачка пробула понад 20 років. Пізніше у їхній родині стався розкол, що неабияк вразило публіку.

Припускали, раз подружжя розлучилось, то, ймовірно, ділитимуть спільне майно і точно не житимуть під одним дахом. Однак Камалія дещо вразила зізнанням, де зараз живе її колишній чоловік, пише 24 Канал із посиланням на "Люкс ФМ".

Виявилось, що попри історію з розлученням, Камалія з дітьми та Захуром продовжують жити під одним дахом. Як розповіла артистка, їхні доньки-близнята – Мірабелла та Арабелла, повернулись до України, тому вони ухвалили рішення, щоб усі жили в одному будинку. Виконавиця каже, що такий формат допоміг зберегти стабільність для дітей.

Живемо усі разом: діти, Захур, я. Так, комфортно. Це наше спільне рішення. У нас спільні діти, їх треба виховувати. Вони переїхали та пішли тут до школи у вересні. Я більш спокійна стала,

– зазначила артистка.

Камалія з дітьми та ексчоловіком / Фото з інстаграму артистки

Камалія також поділилась сумами, які витрачає на доньок. На двох дівчат на рік орієнтовно виходить 100 тисяч євро. І це тільки базові потреби.

У рік 50 тис. євро на одну дитину. Це тільки навчання, плюс харчування, одяг. Вони знають слово "ні", але тато завжди купує новий телефон,

– поділилась співачка.

Знаменитість навіть пригадала курйозний випадок під час шопінгу. Вона зізналась, що Захур контролює сімейний бюджет, та одного разу під час покупок дівчата витратили 250 тисяч гривень. Бізнесмен зателефонував і сказав, що "зараз заблокує картку".

Влітку Камалія у програмі "По хатах" показала свій розкішний будинок. Сьогодні вартість такого маєтку орієнтовно оцінюється у 15 мільйонів доларів.

