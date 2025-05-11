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Show24 Українські зірки Сергій Притула вперше за довгий час показався з мамою: рідкісне фото
11 травня, 17:17
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Сергій Притула вперше за довгий час показався з мамою: рідкісне фото

Софія Хомишин
Основні тези
  • Сергій Притула публічно привітав свою маму з Днем матері, поділившись фотографією з нею на тлі бузку.
  • Мама Сергія Притули нещодавно відзначила своє 70-річчя.

Волонтер і громадський діяч Сергій Притула вперше за довгий час показав свіже фото зі своєю мамою Валентиною Василівною. Він публічно привітав її з Днем матері, яке у 2025 році відзначають 11 травня.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Сергія Притули. 

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Так, волонтер виставив селфі з мамою на тлі бузку. 

Хай усі мами будуть здорові й щасливі, а ми до них – турботливі та вдячні,
– написав під цим фото Сергій. 

Зауважимо, днями мама Притули відзначила 70-й день народження. Тоді волонтер поділився архівним фото з сімейного альбому і написав зворушливе привітання. 

Напередодні наша редакція також писала матеріал про те, як українські зірки привітали найрідніших з Днем матері. Серед них – колега Притули, телеведучий Олександр Педан. 