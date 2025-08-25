Укр Рус
25 серпня, 08:43
2

Захоплюється незламною мужністю: король Чарльз III привітав українців з Днем Незалежності

Марія Примич
Основні тези
  • Король Чарльз III та королева Камілла привітали українців з Днем Незалежності, висловивши теплі побажання та захоплення мужністю українського народу.
  • Володимир Зеленський подякував королю за підтримку та висловив вдячність за лідерство Великої Британії у підтримці України.

Король Великої Британії Чарльз III привітав українців з Днем Незалежності. Відповідний лист монарх надіслав Володимиру Зеленському.

Він написав лист й від імені своєї дружини королеви Камілли. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на X президента України. 

Король Чарльз III та королева Камілла привітали Володимира Зеленського й український народ з Днем Незалежності. Вони висловили українцям "найтепліші та найщиріші побажання на наступний рік".

Я продовжую відчувати найбільше та найглибше захоплення незламною мужністю та духом українського народу. Я все ще сподіваюся, що наші країни зможуть продовжувати тісно співпрацювати для досягнення справедливого та міцного миру в Україні, 
– йдеться у листі монарха. 

Володимир Зеленський відповів Чарльзу III

Володимир Зеленський подякував королю за побажання для українців у День Незалежності.

Добрі слова Його Величності – справжнє натхнення для нашого народу в цей важкий час війни. Ми цінуємо лідерство Великої Британії в підтримці України та нашої справедливої мети – захистити свободу від тиранії та забезпечити тривалий мир в Україні та всій Європі, 
– написав український лідер. 

