Король Великої Британії Чарльз III привітав українців з Днем Незалежності. Відповідний лист монарх надіслав Володимиру Зеленському.

Він написав лист й від імені своєї дружини королеви Камілли. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на X президента України.

Дивіться також Володимир у чорному, Олена у білому: подружжя Зеленських вразило образами на День Незалежності

Король Чарльз III та королева Камілла привітали Володимира Зеленського й український народ з Днем Незалежності. Вони висловили українцям "найтепліші та найщиріші побажання на наступний рік".

Я продовжую відчувати найбільше та найглибше захоплення незламною мужністю та духом українського народу. Я все ще сподіваюся, що наші країни зможуть продовжувати тісно співпрацювати для досягнення справедливого та міцного миру в Україні,

– йдеться у листі монарха.

Володимир Зеленський відповів Чарльзу III

Володимир Зеленський подякував королю за побажання для українців у День Незалежності.

Добрі слова Його Величності – справжнє натхнення для нашого народу в цей важкий час війни. Ми цінуємо лідерство Великої Британії в підтримці України та нашої справедливої мети – захистити свободу від тиранії та забезпечити тривалий мир в Україні та всій Європі,

– написав український лідер.

Раніше ми писали, як зірки привітали українців з Днем Незалежності.