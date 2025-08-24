Також вони разом із прем'єр-міністром Канади Марком Карні вшанувало пам'ять загиблих воїнів біля Стіни пам'яті. Для цих подій президентське подружжя обрало стримані, але водночас символічні образи, передає Show 24.

До теми Надзвичайна країна, – Руслана, Зібров та інші зірки емоційно привітали з Днем Незалежності

Так, Олена Зеленська з'явилася у світлому костюмі-двійці: подовжений піджак прямого крою та класичні штани у тон. Під ним проглядалася ніжна блуза такого ж відтінку, а на лацкані піджака була прикріплена невелика золотиста брошка, яка додавала образу вишуканості. Вбрання доповнювали коричневі замшеві підбори, легкі локони та природний нюдовий макіяж.

Який вигляд мав Володимир Зеленський у День Незалежності?

Президент України для урочистостей обрав чорну лляну вишиванку від українського бренду Etnodim з колекції Vidsich. Це пряма сорочка з коміром-стійкою та розрізом спереду. Манжети, комір і передня частина оздоблені вишитим орнаментом, у якому поєднані символи хреста, булави, меча, дубового листя та стилізованого герба. Усі ці елементи уособлюють сміливість, силу, боротьбу й незламний шлях України. До свого образу Володимир Зеленський додав чорні штани та взуття в тон.

Напередодні наша редакція писала про те, як Володимир Зеленський звернувся до українців у День Незалежності.