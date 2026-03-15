Помер дід Толя, популярний за відео з виконанням пісні "Стефанія"
- У віці 88 років помер дідусь Толя.
- Особливої популярності він набув завдяки відео з виконанням пісні "Стефанія".
У неділю, 15 березня, стало відомо про смерть дідуся Толі, який став відомим у мережі завдяки розважальним роликам. Чоловік був родом з Хмельницької області.
Дідусеві Толі було 88 років. Трагічну звістку повідомив його внук на своїй сторінці.
Що відомо про смерть діда Толі?
Як розповів його внук, днями дідусеві провели операцію й ампутували ногу вище коліна. А нещодавно родина отримала дзвінок з лікарні, під час якого члени сім'ї дізналися про втрату.
Ми робили все, що можливо. Ми робили все, що можливо
– не стримуючи емоцій висловився внук.
Особливої впізнаваності чоловіку принесло відео, де він у своєрідній манері виконує пісню "Стефанія" гурту Kalush Orchestra, які перемогли з цією піснею на Євробаченні в 2022 році.
Його персонаж дуже швидко став популярним мемом, а відео масово розповсюджувалися, зокрема в TikTok та на YouTube. Користувачі мережі почали активно цитувати найяскравіші й найкумедніші фрази з цих роликів.
Згодом дід Толя перетворився на своєрідний інтернет-символ – уособлення простого українського дідуся, який щиро та без зайвих прикрас говорить про буденні речі.
Зазначимо: рік тому повідомлялося, що дід Толя більше не буде зніматися в роликах для соцмереж.
Хто ще з відомих українців відійшов у небуття останнім часом?
13 березня повідомили про смерть українського актора Василя Скромного, відомого за роллю Макара Гусєва у фільмі Пригоди Електроніка. Артист пішов із життя у 62 роки після боротьби з онкологічною хворобою.
А днями в дорожньо-транспортній пригоді поблизу Києва загинув відомий український еколог Володимир Борейко.
А на війні загинув фотограф і кінооператор Вадим Тихоновський, який проходив службу у 225-й окремому штурмовому полку.