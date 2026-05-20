Живуть не разом: де зараз четверо дітей Олександра Усика і чим вони займаються

Олександр Усик уже давно у ролі багатодітного батька. Він виховує двох синів і двох доньок, однак не приховує, що хотів би ще одну дитину.

Незабаром український чемпіон вийде на ринг проти Ріка Верховена, тому вся родина хвилюватиметься за батька та чоловіка, щоб той вчергове приніс перемогу своїй країні. Шанувальникам боксера напередодні таких подій стає цікавим особисте життя спортсмена, тому 24 Канал розповість, де зараз діти Усика і чому сім'я розділена кордонами.

Де зараз Єлизавета Усик?

Дівчинка з'явилась у родині Катерини та Олександра у 2010 році. Сьогодні дівчинка активно займається спортом. У соцмережах має приватний акаунт.

Єлизавета має із зірковим батьком особливий зв'язок. Напередодні бою Усика з Ентоні Джошуа донечка подарувала зірковому татусю свою улюблену іграшку – віслючка Іа з мультфільму про Вінні-Пуха. Цей талісман боксер носив із собою всюди.

Олександр Усик із талісманом від доньки / Скриншот з відео

Відомо, що Єлизавета живе в Україні і точно не хоче виїжджати за кордон.

Олександр Усик з донькою / Фото з інстаграму Катерини Усик

Де зараз сини Олександра Усика?

Кирило та Михайло, які мають різницю у віці у два роки, живуть за кордоном. В Іспанії про них піклуються бабуся та дідусь.

Хлопці займаються дзюдо і вже отримали перші нагороди за свої досягнення.

Катерина Усик з синами / Фото з інстаграму Катерини Усик

В одному з останніх інтерв'ю Славі Дьоміну дружина Олександра розповідала, що ніколи б не повірила раніше, що її хлопчики житимуть окремо від неї. Катерина пояснювала, що перші півтора року вони весь час хотіли забрати синів знову до України. Однак згодом жінка завагітніла вчетверте.

Ми хотіли забрати. Саня теж дуже страждав, бо родина повинна бути разом. А як разом? Я тут сама. Так, у мене є няня з 10-ї до 20-ї, а потім вночі я сама. Мені не вистачає одній ресурсу,

– відверто казала дружина чемпіона.

Окрім того, Катерина не хотіла б, щоб до України поверталися її батьки й знову чули тривогу та вибухи. Тому наразі родина живе на дві країни. Спілкуються вони за допомою телефону, а сама Катерина кожні півтора місяця їздить до Іспанії, де навідує батьків та синів.

Олександр Усик із синами / Скриншот з інстаграм-сторіс

У тому ж інтерв'ю боксер розповідав, що коли дружина була вагітна Кирилом, то лікарі сказали, що дитина померла. Та Усик вирішив боротись за життя малечі й зробив усе, що було в його силах.

У Катерини була кровотеча. Лікарі тоді поставилися до справи несерйозно. Мені сказали, що моя дитина мертва. Я одразу почав набирати людей із високих чинів медицини. Я всім тоді сказав, якщо дитину не врятуєте, я вас помножу на нуль. На щастя, тепер ми маємо такого чудового сина, як Кирило Олександрович,

– сказав Усик.

Де зараз наймолодша донька боксера?

Маленька красуня Марія народилась у січні 2024 року. Спортсмен розповідав, що найменша донька має неабиякий характер і вважає, що саме вона головна у родині.

Дівчинка живе в Україні разом зі своєю мамою та старшою сестрою. Зіркові батьки у соцмережах часто діляться кумедними світлинами малечі. Олександр казав, що часто йому не вистачає часу, щоб провести його повноцінно з родиною. Через це він дуже себе картає.

Наймолодша донька Олександра Усика / Фото з соцмереж

А ми нагадуємо, що уже 23 травня відбудеться бій Олександра Усика проти Ріка Верховена. Поєдинок пройде у Єгипті поруч із пірамідами Гізи.