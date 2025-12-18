"Мурік" з Green Grey вперше розповів, як дізнався про смерть "Дизеля"

Вокаліст рок-гурту Green Grey Дмитро Муравицький ("Мурік") дав перше інтерв'ю після раптової смерті свого колеги Андрія Яценка, більш відомого як "Дизель". Уже пройшло майже два місяці, як помер музикант.

Муравицький зізнався, що йому не вистачає Яценка, він досі не видалив номер телефону колеги. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Дмитро Муравицький розповів, що дізнався про смерть Андрія Яценка від його дружини, реперки Фари (Євгенія Яценко). Вона подзвонила до учасника гурту Green Grey вранці, одразу як помер чоловік.

Вона плаче і каже, що Андрюха помер. Я не можу передати цей стан. Спочатку: "Та ні, ну як". У голові не вкладається. От нещодавно на сцені були,

– зізнався Муравицький.

Протягом наступних трьох днів телефон "Муріка" розривався від дзвінків.

Артисти працювали над альбомом, тож саме про нього востаннє спілкувалися. Крім того, Дмитро та Андрій мали записати відеозвернення для Харкова, але це довелося перенести на наступний день, коли й помер "Дизель".

Офіційна причина смерті Яценка – серцева недостатність, викликана ішемічною хворобою серця, про що гурт Green Grey повідомив у фейсбуці. Музикант скаржився на біль у грудях, Муравицький говорив колезі, аби той зробив кардіограму, однак "Дизель" не встиг звернутися до лікаря.

Інтерв'ю з Дмитром Муравицьким: дивіться відео онлайн

Що відомо про смерть Андрія Дизеля?