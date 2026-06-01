Після років непорозумінь: Дмитро Коляденко оголосив про примирення з Іриною Білик

Дмитру Коляденку та Ірині Білик вдалося залагодити всі непорозуміння – колишня пара помирилася.

Про це шоумен повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

Коляденко опублікував відео зі спільного виступу з Іриною Білик. На сцені вони разом виконали її пісню "Запам'ятай". У якийсь момент Дмитро підняв співачку на руки та обійняв просто під час виступу.

Нарешті. Мир,

– коротко написав під публікацією Коляденко.

Зауважимо, що Дмитро та Ірина були разом на хрестинах сина Аліни Гросу. Обряд хрещення відбувся 31 травня. Сина співачка вирішила назвати Марк-Ґабріель. Ірина Білик стала хрещеною мамою малюка, а-от Дмитро Коляденко був ведучим на святкуванні.

Стосунки Дмитра Коляденка та Ірини Білик: що відомо?

З 2003 до 2006 року зірки перебували в цивільному шлюбі.

Їхні стосунки здавалися гармонійними, однак між Дмитром та Іриною часто виникали конфлікти через ревнощі Коляденка.

Попри це, чоловік майже щороку освідчувався коханій. Вона погоджувалася, але до весілля справа так і не доходила. Згодом пара розійшлася.

Розрив був складним і емоційним для обох. Після цього вони ще не раз мирилися, але знову сварилися й переставали спілкуватися. Тепер, виглядає, спілкування вдалося відновити.