Дмитро Комаров оголосив про розлучення з дружиною

В мережі тривалий час ходили чутки про те, що український телеведучий Дмитро Комаров розлучився з дружиною. Він вперше прокоментував цю інформацію.

З'ясувалося, що Комаров та Олександра Кучеренко справді подали заяву на розлучення. Телеведучий публічно висловився про їхнє рішення. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Дмитра.

Не пропустіть Скандальна блогерка Таня Пренткович втретє стала мамою

Так, за словами Комарова, вони з Олександрою подали спільну заяву про розірвання шлюбу через РАЦС і розлучаються мирно й цивілізовано. До того ж вирішили не припиняти спілкування.

Ніхто нікого не зрадив. Не обманув. Не пішов до іншого/іншої. Розходимось з повагою одне до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей. І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома. За зачиненими дверима сім'ї, яку нам не вдалося зберегти,

– написав телеведучий.

Він також дав пораду людям, які зараз перебувають у стосунках. Комаров наголосив, що в парі дуже важливо розмовляти одне з одним.

В кожній родині є свої суперечки, непорозуміння, сварки. Це нормально. Але відчувайте, ідентифікуйте момент, коли в парі починаються перші натяки вже на серйозні непорозуміння. Не впускайте час, поки ситуація не стала невиправною,

– зазначив Дмитро.

Для довідки! Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко одружилися у 2019 році

Нагадаємо, також нещодавно стало відомо, що Олексій Арестович розлучається з дружиною.