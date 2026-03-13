Блогерка Яна Варварук уперше назвала справжню причину розлучення з чоловіком: "Ми не говорили"
- Яна Варварук розповіла, що розлучення з Дмитром було спільним рішенням, хоча ініціатором став Дмитро.
- Пара переписала будинок на дитину і зберегла хороші стосунки після розлучення.
29 грудня 2025 року блогери Дмитро та Яна Варваруки оголосили про розлучення після 11 років разом. Тепер жінка вперше поділилася деталями розриву їхнього шлюбу.
Про це Яна розповіла в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Мирослави Мандзюк. Також інфлюенсерка розкрила, в яких зараз стосунках перебуває з колишнім чоловіком.
Як з'ясувалося, подружжя роз'їхалося ще до Нового року. Ініціатором розлучення став Дмитро, однак Яна поділилася, що й сама вже тривалий час думала про це.
Це було все ж таки спільне рішення. Він перший, хто на це наважився, а я в голові часто про це думала і просто не наважилась на це перша,
– пояснила жінка.
Вона також зізналася, що їй досі важко говорити на цю тему. За словами Яни Варварук, протягом останнього року вони з чоловіком втратили ту близькість, яка була раніше. Подружжя не вирішувало проблеми, які виникали у стосунках, і з часом зрозуміли, що їм уже немає за що триматися в цих стосунках.
Ми віддалились, ми не говорили. Не хочу його звинувачувати в чомусь. В нього є свої моменти… Це було наростаюче рішення, до якого прийшли поступово,
– поділилася блогерка.
Будинок, який Варваруки придбали у шлюбі, вирішили переписати на дитину. Іншого спільного майна у пари немає – автомобілі у кожного залишаються свої.
Попри розлучення, Дмитро та Яна зберігають хороші стосунки. Чоловік й надалі бере участь у житті їхнього сина. Прізвище Варварук Яна вирішила залишити.
Я подумала, що краще так, тому що хочу, щоб було спільне прізвище з сином. Мені так, думаю, буде простіше, особливо, з виїздами за кордон і так далі,
– пояснила блогерка.
Інтерв'ю з Яною Варварук: дивіться відео онлайн
Якою була історія кохання Дмитра та Яни Варваруків?
- Вони познайомилися ще під час навчання – у гуртожитку. Дмитро та Яна часто проводили час разом і багато спілкувалися. Проте, як зізнавалася жінка в шоу "Мамський двіж", на початку вона не розглядала Дмитра як хлопця – радше сприймала як друга. Згодом їхня дружба все ж переросла в романтичні стосунки.
- Освідчення в їхній історії було двічі. Після чотирьох років стосунків Дмитро вперше запропонував Яні одружитися під час подорожі до Сицилії – на пляжі. Проте після цього пара розійшлася майже на рік. Згодом Дмитро та Яна вирішили дати своїм стосункам ще один шанс. Друге освідчення Дмитро зробив у день народження коханої.
- Спочатку пара таємно зареєструвала шлюб. Рік вони прожили як подружжя, а згодом вирішили повінчатися в церкві.
- Після вінчання організували святкування для близьких – на ньому було близько 40 гостей. Весілля влаштували в українському стилі під відкритим небом у Галицькому замку.
- 25 січня 2023 року Дмитро та Яна вперше стали батьками. У подружжя народився син, якого назвали Марком.